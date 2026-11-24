Der St. Louis City SC gewinnt zum ersten Mal ein MLS-Playoff-Spiel. Mit Ex-BVB-Keeper Roman Bürki und dem ehemaligen Unioner Timo Baumgartl setzt sich das Team gegen Los Angeles FC durch.

Besonderer Moment für den St. Louis City SC: Der US-Klub, der seit 2023 am MLS-Spielbetrieb teilnimmt, hat erstmals ein Spiel in den Playoffs gewonnen. Angeführt von Kapitän Roman Bürki und Abwehrchef Timo Baumgartl setzte sich der Klub am Montagabend (Ortszeit) im heimischen Energizer Park mit 3:2 (1:0) gegen den Los Angeles FC um Superstar Heung-min Son durch.

Daniel Edelman brachte St. Louis in der 35. Minute in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Sangbin Jeong auf 2:0 (51.). Der LAFC verkürzte durch Sergi Palencia (62.), doch Simon Becher stellte mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (78.).

St. Louis feierte einen historischen Sieg in den Playoffs St. Louis feierte einen historischen Sieg in den Playoffs © IMAGO/Icon Sportswire

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Denis Bouanga traf in der 85. Minute per Elfmeter zum 2:3, der LAFC drückte in der Folge auf den Ausgleich. Doch Sergio Vásquez ließ in der siebten Minute der Nachspielzeit die große Chance liegen, als er sich freistehend am langen Pfosten einen bitteren Fehlschuss leistete.

MLS: Zwei Deutsche kommen nicht zum Einsatz

Bei St. Louis kamen neben dem früheren Unioner Baumgartl, der in der Innenverteidigung begann, die weiteren deutschen Profis Damion Downs und Ersatzkeeper Ben Lundt nicht zum Einsatz. Ex-BVB-Torhüter Bürki, der seit 2022 für den Klub spielt, stand wie gewohnt über die volle Spielzeit zwischen den Pfosten.

Durch den Erfolg geht St. Louis, das die Western Conference auf Platz drei abgeschlossen hatte, in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Duell mit dem LAFC steigt am Samstag in Los Angeles.

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