Robert Lewandowski erlebt einen ganz bitteren Abend in den MLS Cup Playoffs. Der Pole trifft, doch ein Plan seines Trainers wird tief in der Nachspielzeit vereitelt.

Der Auftakt in die MLS Cup Playoffs hätte für den Chicago Fire FC um Starstürmer Robert Lewandowski kaum bitterer verlaufen können. Trotz eines Treffers des Polen verlor Chicago das erste Spiel der Best-of-Three-Serie gegen Charlotte FC mit 1:2. Die Entscheidung fiel dabei in einer ebenso kuriosen wie tragischen Schlussphase.

Nachdem Lewandowski in der 68. Minute den Rückstand ausgeglichen hatte, steuerte die Partie in der Nachspielzeit auf ein Elfmeterschießen zu. Chicagos Trainerteam reagierte darauf mit einem speziellen Plan: Ersatztorhüter Josh Cohen wurde kurz vor dem Ende für Stammkeeper Chris Brady eingewechselt, um im möglichen Shootout zum Helden zu werden.

Robert Lewandowski erlebt einen bitteren Abend Robert Lewandowski erlebt einen bitteren Abend © IMAGO/Agencia EFE

Doch dazu kam es nicht mehr. Tief in der Nachspielzeit entschied der Schiedsrichter nach VAR-Intervention wegen eines Handspiels von Jack Elliott auf Strafstoß für Charlotte FC. Plötzlich stand ausgerechnet Cohen, der eigentlich erst für das Elfmeterschießen vorgesehen war, früher als erwartet im Mittelpunkt.

Chicago-Plan geht nicht auf

Der Keeper parierte zwar den Strafstoß von Pep Biel, konnte den Ball jedoch nicht entscheidend zur Seite abwehren. Der Abpraller landete erneut vor den Füßen des Spaniers, der die zweite Chance nutzte und in der 12. Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer einschob.

Statt als Elfmeterheld gefeiert zu werden, musste Cohen miterleben, wie sein Team mit der letzten Aktion des Spiels doch noch die Niederlage kassierte.

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Für Lewandowski und den Chicago Fire FC ist die Pleite ein herber Rückschlag im Titelrennen der MLS. Der polnische Torjäger hatte mit seinem ersten Playoff-Tor noch Hoffnung auf einen erfolgreichen Start in die K.o.-Runde gemacht.

Nun steht Chicago im zweiten Duell der Serie bei Charlotte FC bereits unter erheblichem Druck. Eine Niederlage würde das Aus in der Best-of-Three-Serie bedeuten. Thomas Müller erlebte derweil mit den Vancouver Whitecaps einen Start nach Maß.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.