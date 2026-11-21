Der bekennende Fan erhält bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 1704 von 1713 Stimmen.

Tennisikone Rafael Nadal ist in den Vorstand des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid gewählt worden. Der bekennende Fan erhielt bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 1704 von 1713 Stimmen. Fünf Mitglieder enthielten sich, vier stimmten gegen den 40-Jährigen.

Real könne stolz sein, „eine Persönlichkeit von Rafael Nadals sportlicher und menschlicher Bedeutung in unseren Reihen zu haben“, sagte Präsident Florentino Pérez (79). Bislang umfasste der Vorstand 19 Personen, darunter Francisco Garcia Sanz, bis 2018 Aufsichtsrats-Chef des VfL Wolfsburg.

Real Madrid: Das sagt Rafael Nadal zu seiner Wahl

Nadal, dessen Onkel Miguel Ángel Nadal von 1991 bis 1999 für Reals Erzrivalen FC Barcelona gespielt hatte, hatte Pérez schon vor der Wahl für die Nominierung gedankt.

„Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen“, schrieb er bei X zu einem Bild, das ihn als kleinen Jungen im Real-Trikot zeigt.

Der 22-malige Grand-Slam-Champion hatte seine erfolgreiche Tenniskarriere im November 2024 beendet.

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