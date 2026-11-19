Legende Luís Figo traut Vinícius bei Real Madrid die Rückkehr zur Bestform zu und lobt auch zwei seiner Teamkollegen.

Luís Figo glaubt trotz des schwierigen Saisonstarts von Vinícius Júnior an ein starkes Comeback des Angreifers bei Real Madrid. „Vinícius ist ein Spieler, der wegen seiner Qualität zu seinem Niveau und seinem Status zurückfinden wird“, sagte der Portugiese bei Betfair, wo er als Botschafter tätig ist. Der Brasilianer blieb bislang unter seinen Möglichkeiten und erhielt zudem eine Sperre für vier Ligaspiele.

Für Figo gehört eine solche Phase zum Fußball dazu. „Er wird sicher auf seinen Platz und zu seiner normalen Leistung zurückkehren. Und er wird wieder ein Spieler sein, der den Unterschied ausmacht“, erklärte der ehemalige Profi, der für Real und den FC Barcelona spielte und 2000 den Ballon d’Or gewann.

Luís Figo glaubt, dass Vinícius Júnior zu alter Stärke zurückfindet Luís Figo glaubt, dass Vinícius Júnior zu alter Stärke zurückfindet © IMAGO/Kirchner-Media

Figo glaub an Vinícius – lobt aber auch Yan Diomande

Von der Sperre des Brasilianers profitierte Yan Diomande, der mehr Einsatzzeit erhielt. Figo lobte den Ivorer als schnellen, torgefährlichen Spieler, der den Unterschied ausmachen und in die Tiefe gehen könne. Besonders wichtig sei aber auch: „Er beteiligt sich an der Defensivarbeit.“

Auch Arda Güler hat laut Figo die zusätzlichen Minuten genutzt, um seinen Einfluss bei Real zu vergrößern. „Er ist wegen seiner technischen Qualität wichtig für den Spielaufbau des Teams, weil er gerne das Spiel gestaltet“, sagte der Portugiese.

Das gefällt Figo bei Real Madrid jetzt besonders gut

Anteil an Madrids guter Form habe zudem Trainer José Mourinho, dessen personelle Wechsel und Anpassungen beim Pressing für mehr Stabilität gesorgt hätten. Figo sieht Real auch deshalb unter den formstärksten Teams Europas und verteilt das Lob auf Trainer und Mannschaft.

Den entscheidenden Unterschied macht Figo im Verhalten nach Ballverlusten aus: „Was sich verändert hat, ist meiner Meinung nach die Beteiligung aller Spieler an der Defensivarbeit.“ So lasse Real weniger Chancen zu, während die Offensivqualität weiterhin für eigene Gelegenheiten und Tore sorge.

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Schon im März hatte Figo Vinícius nach einem verschossenen Elfmeter im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Manchester City verteidigt. Sein Rat damals: „Weiter schießen. Nur wer schießt, verschießt auch Elfmeter.“ Im Rückspiel trat Vinícius erneut an, verwandelte und erzielte beim 2:1-Sieg später auch den zweiten Treffer.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.