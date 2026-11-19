Real Madrid bindet den französischen Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni langfristig an den Klub.

Real Madrid plant langfristig mit Aurélien Tchouaméni. Der französische Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei den Königlichen bis zum 30. Juni 2032 verlängert, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

Tchouaméni spielt seit 2022 für Real und kommt in fünf Spielzeiten auf 205 Einsätze. Mit Madrid gewann der Franzose bislang acht Titel.

Aurélien Tchouaméni hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert Aurélien Tchouaméni hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert © IMAGO/Pressinphoto

Tchouaméni gewann mit Real Madrid die Champions League

Dazu gehören die Champions League, zweimal die Klub-WM und zweimal der UEFA-Supercup sowie je ein Sieg in der spanischen Meisterschaft, der Copa del Rey und dem spanischen Supercup.

Für Frankreich bestritt Tchouaméni 50 Länderspiele und gewann 2021 die Nations League.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.