Arda Güler verlängert langfristig bei Real Madrid.

Arda Güler bleibt Real Madrid langfristig erhalten. Wie der spanische Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat der türkische Nationalspieler seinen 2029 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2032 verlängert.

Güler war 2023 für eine Ablöse von 20 Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul nach Madrid gewechselt und bringt es seither auf 126 Pflichtspieleinsätze, in denen der Linksfuß 54 Torbeteiligungen verbuchte.

Arda Güler gewann schon fünf Titel mit Real Madrid

In den vergangenen drei Jahren gewann der 21-Jährige mit den Königlichen fünf Titel, darunter die Meisterschaft, die Champions League sowie die Klub-Weltmeisterschaft.

Unter José Mourinho kommt der Offensivakteur in der laufenden Spielzeit regelmäßig in der Startelf zum Zug und steuerte in wettbewerbsübergreifend 14 Saisonspielen vier Tore und sieben Vorlagen bei.