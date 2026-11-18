Luis Suárez blickt auf seine emotionale Zeit beim FC Barcelona zurück. Besonders sein Abschied 2020 hat den Uruguayer geprägt. Auch das legendäre MSN-Trio mit Lionel Messi und Neymar ist Thema.

Luis Suárez hat seinen schmerzhaften Abschied vom FC Barcelona inzwischen verarbeitet. Im Gespräch mit dem katalanischen Radiosender Tot Costa sprach der Uruguayer über die Trennung im Jahr 2020, seine besondere Beziehung zum Klub und die gemeinsame Zeit mit Lionel Messi und Neymar. Dabei wurde deutlich, wie viel ihm die Jahre bei den Katalanen bis heute bedeuten.

„Jede Wunde hinterlässt eine Narbe. Man schlägt ein neues Kapitel auf, denn so ist der Fußball nun einmal und er schreibt immer wieder neue Geschichten“, erklärte Suárez mit Blick auf sein damaliges Ende bei Barca.

Luis Suárez spielt bis 2020 beim FC Barcelona Luis Suárez spielt bis 2020 beim FC Barcelona © IMAGO/Cordon Press/Miguelez Sports

Der Stürmer ergänzte: „In dem Moment tut es zwar weh und macht traurig, aber alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Es war Schicksal, dass ich zu diesem Zeitpunkt Barça verlassen musste – zum Wohle des Vereins und zu meinem eigenen.“

Trotz der Enttäuschung blickte der Angreifer ohne Groll zurück: „Ich trat einen Schritt zur Seite, voller Wehmut gegenüber einem Verein, dem ich viel gegeben hatte und der mir so viel zurückgegeben hatte. Bei Atlético wurde ich mit offenen Armen empfangen, und auch ihnen bin ich sehr dankbar.“

DEINE MEINUNG

Suárez schwärmt vom legendären MSN-Trio

Besonders gerne erinnert sich Suárez an die gemeinsame Zeit mit Lionel Messi und Neymar. Das Angriffstrio, das unter dem Namen „MSN“ weltberühmt wurde, zeichnete sich für ihn vor allem durch seinen außergewöhnlichen Zusammenhalt aus.

Ob eine solche Konstellation noch einmal möglich sei? „Das ist schwierig (lacht). Aber weil es absolut keinen Egoismus gab. Wir verstanden uns, hatten Spaß … Wir freuten uns alle, wenn der andere ein Tor schoss. Wir überließen einander Freistöße, Elfmeter – und das ist Teamgeist.“

Messi-Ansage an Neymar? Suárez lacht

Auch Neymars Abschied 2017 war für die drei Offensivstars ein Einschnitt. Suárez verriet, dass Messi und er alles versucht hatten, um den Brasilianer von einem Verbleib zu überzeugen. „Es war unmöglich, wir haben alles getan, damit er bleibt; die Fakten sprechen für sich: Am Ende ist er doch gegangen.“

Besonders schmunzeln musste Suárez bei der Frage nach einem angeblichen Versprechen von Messi an Neymar. Demnach soll der Argentinier seinem damaligen Mitspieler gesagt haben: „Bleib, dann mache ich dich zum Ballon d’Or.“ Er reagierte lachend: „Vielleicht hat man das ja irgendwo gehört.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.