Die Königlichen binden mit dem Belgier den dritten wichtigen Spieler in kurzer Zeit.

Nach Stammkraft Aurélien Tchouaméni und Toptalent Arda Güler hat Real Madrid auch den Vertrag mit Torwart Thibaut Courtois verlängert. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitag verkündete, unterschrieb der Belgier bis zum 30. Juni 2028 und verlängerte damit um ein Jahr. Courtois ist der dritte Leistungsträger in drei Tagen, der seine Zukunft bei den Königlichen klärt.

Zuvor hatte der Tabellenzweite in La Liga Tchouaméni und Güler (jeweils bis 2032) sehr langfristig an sich gebunden. Eine derart lange Laufzeit erhielt Courtois (34) nicht, dennoch schaffte Real Klarheit auf einer wichtigen Position.

Der Keeper war 2018 vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt und bestritt für Real bislang 348 Pflichtspiele. Dort gewann er bislang unter anderem zweimal die Champions League sowie den UEFA Supercup, wurde dreimal Meister und je einmal spanischer Pokalsieger und Klubweltmeister.