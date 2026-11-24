Für Mikael Baza geht es beim FC Barcelona erstmals zu den Profis. Das frühere HSV-Talent darf unter Hansi Flick mit den Stars der Katalanen trainieren und setzt damit seinen rasanten Aufstieg fort.

Mikael Baza hat den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gemacht. Der erst 16 Jahre alte Innenverteidiger durfte am Samstag erstmals mit den Profis des FC Barcelona trainieren.

Trainer Hansi Flick holte den früheren Nachwuchsspieler des Hamburger SV zur ersten Mannschaft. Baza absolvierte dabei gemeinsam mit Stars wie Lamine Yamal oder Karim Adeyemi die Einheit.

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Begünstigt wurde die Beförderung spanischen Medien zufolge durch personelle Engpässe in der Defensive. Während Andreas Christensen verletzt ausfiel und zeitgleich die zweite Mannschaft von Barca im Einsatz war, griff Flick auf Nachwuchsspieler zurück. Dabei erhielt Baza, der für die deutsche U17-Auswahl spielt, seine Chance bei den Profis.

Baza wechselte im Sommer vom HSV zu Barca

Der Abwehrspieler war erst im Sommer aus der Jugend des HSV nach Barcelona gewechselt. Die Katalanen zahlten für den Cousin von Nationalspieler Jonathan Tah eine Ablöse an die Hamburger. Seitdem kommt Baza im Nachwuchsbereich des spanischen Spitzenklubs zum Einsatz.

Mit der ersten Trainingseinheit bei den Profis hat der 16-Jährige nun einen weiteren Meilenstein auf seinem Weg in Barcelona erreicht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.