Jude Bellingham könnte bei Real Madrid einen neuen Megavertrag bekommen. Der Engländer könnte zu einem der bestbezahlten Spieler Europas aufsteigen.

Jude Bellingham winkt offenbar eine dicke Gehaltserhöhung bei Real Madrid. Wie The Athletic berichtet, befindet sich der englische Nationalspieler in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen mit den Königlichen.

So seien die Madrilenen sehr daran interessiert, den 23-Jährigen über sein aktuell noch bis 2029 laufendes Arbeitspapier hinaus zu binden. Aktuell soll Bellingham bereits um die 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen, im Raum stehe demnach eine „signifikante“ Steigerung, die noch vor Jahresende offiziell gemacht werden solle.

Die Daily Mail nannte erstaunliche Zahlen: So solle Bellingham künftig ähnlich wie sein Teamkollege Vinícius Júnior rund 500.000 Pfund pro Woche bekommen. Das würde etwa 28,7 Millionen Euro pro Jahr entsprechen. Laut der Zeitung wäre der einstige Spieler von Bundesligist Borussia Dortmund damit einer der bestbezahlten Spieler Europas.

Bellingham wieder in absoluter Topform

Harry Kane hatte beim FC Bayern jüngst einen Vertrag unterschrieben, in dem nach SPORT1-Informationen rund 25 Millionen Euro als Bruttogehalt festgelegt sind. Durch entsprechende Prämien kann die Summe aber noch deutlich anwachsen. Laut The Athletic handelte Kane damit gar das höchste Grundgehalt in Europa aus.

Bellingham befindet sich nach einer schwierigen Saison aktuell wieder in absoluter Topform. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für Madrid auf 17 Partien, sechs Tore und vier Assists. Für die Nationalmannschaft absolvierte er in der laufenden Spielzeit sechs Partien, zu Buche stehen hier ein Tor und sechs Assists.

Bellingham war im Sommer 2023 für über 120 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt.