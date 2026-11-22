Ihm genügen wenige Minuten, um die Königlichen jubeln zu lassen: Real Madrids Sturm-Talent Carlos Espí ist Europas bester Einwechselspieler. Sein Können hat er am 13. Liga-Spieltag gegen Celta Vigo wieder einmal unter Beweis gestellt.

Im Bernabéu lief bereits die 85. Spielminute, als Top-Talent Carlos Espí am 13. Spieltag der La Liga gegen Celta Vigo zum entscheidenden Mann des Abends für Real Madrid avancierte. Bis dato schien für die Königlichen nach einem vergebenen Elfmeter von Kylian Mbappé und einem Zwischenstand von 1:1 der nächste Rückschlag zu drohen, doch der 21-jährige Edeljoker war zur Stelle – wieder einmal.

Nach einer Flanke von Vinicius Junior war Espí zum Kopfball gekommen. Noch im ersten Anlauf scheiterte er an Celta-Keeper Ionut Andrei Radu, doch beim Nachschuss drückte er den Ball erfolgreich über die Linie – und sicherte den Königlichen den umkämpften 2:1-Sieg.

Carlos Espí ist Real Madrids Edeljoker Carlos Espí ist Real Madrids Edeljoker © IMAGO/ZUMA Press Wire

„Carlos Espí hat es wieder getan“, schrieb die spanische Zeitung Marca nach Abpfiff. Denn sein Treffer gegen Celta war keinesfalls ein Zufallsprodukt gewesen. Bereits zuvor hatte der 21-Jährige sein Gespür für entscheidende Momente mehrere Male unter Beweis gestellt und Real wichtige Punkte gerettet. Mit seiner Glanzleistung ist Espí damit aktuell der beste Einwechselspieler Europas – und das, obwohl Cheftrainer José Mourinho dem jungen Mittelstürmer noch nicht allzu viele Spielminuten gewährt.

Sein Tor gegen Celta war kein Einzelfall

Bereits bei seinem Liga-Debüt am 2. Liga-Spieltag gegen Espanyol Barcelona (2:1) hatte Espí nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung aus kurzer Distanz eingenetzt und den Madrilenen in der 90. Minute kurz vor Spielende drei Punkte gesichert. Ähnliches spielte sich am 6. Spieltag gegen den FC Elche ab (3:2).

Nachdem Mourinhos Mannschaft eine 2:0-Halbzeitsführung weggegeben hatte, stand es bei Espís Einwechslung in der 87. Minute 2:2 – nur fünf Minuten später schon 3:2 für die Madrilenen. Der 21-jährige Edeljoker hatte nach einer Vorlage von Mbappé wieder einmal gezündelt und folglich eine Blamage gegen Kellerkind Elche verhindert.

DEINE MEINUNG

Doch auch vor der Champions League macht Espís Torhunger nicht Halt: Beim Auswärtsspiel gegen die AS Rom (4:3) hatte er die späte Aufholjagd der Königlichen mit seinem Treffer zum 3:2 in der 83. Minute eingeläutet.

Espí ist Europas bester Joker

Die spanische Presse formulierte treffend: „Wenn Espí ins Spiel kommt, trifft er und Madrid gewinnt. Es ist fast schon mathematisch“. Der 21-Jährige hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend mehr Tore nach einer Einwechslung erzielt als jeder andere Spieler in den fünf europäischen Top-Ligen. Das Bemerkenswerte: Für diese Glanzleistung brauchte der spanische U21-Nationalspieler insgesamt nur 63 Minuten Spielzeit.

Seine Ausbeute von vier Toren für die Königlichen erzielte er zudem mit nur sechs Schüssen aufs Tor. Reals Top-Talent scheint die Effizienz in Person zu sein, „tödlich im Zweikampf als auch beim Abschluss“. Nur wenige Minuten genügen ihm, um seine Gegner einzuschüchtern.

„Carlos Espí zeigt jedes Mal, wenn er rauskommt, dass man ein Idol sein kann, was fünf Minuten spielt“, schrieb die Marca weiter. „Er bewegt sich wie nur wenige andere im Strafraum und zerstört die Abwehr mit seinen fast zwei Metern wie beim Bowling“.

Vom Levante-Talent zum Königlichen: „Geborener Stürmer“

Doch wer ist der Mann, der sich bei den Königlichen gerade als Joker in den Vordergrund spielt? Vor seinem Wechsel zu Real Madrid nahm Espís fußballerische Entwicklung beim UD Levante Fahrt auf. Noch im Sommer 2022 wechselte er in dessen Jugendabteilung, nur zwei Jahre später feierte er im Alter von 18 Jahren sein Profi-Debüt. Mit sechs Treffern verhalf Espí Levante in der Saison 2024/25 zur Zweitligameisterschaft und somit auch zum Aufstieg in La Liga.

Der Durchbruch gelang dem 21-Jährigen dann in der Saison 2025/26. Als Top-Torschütze seines Klubs hatte Espí satte 11 Treffer in 25 Ligaspielen erzielt und somit einen entscheidenden Anteil an Levantes Klassenerhalt. Wenig verwunderlich wurde er am Ende der Saison zum besten U23-Profi in La Liga gekürt.

Bei UD Levante avancierte Carlos Espí zum Top-Torjäger Bei UD Levante avancierte Carlos Espí zum Top-Torjäger © IMAGO/CordonPress

Seine Leistungen blieben auch den Königlichen mit Mourinho nicht verborgen. Im Sommer dieses Jahres erfolgte Espís nächster Karriereschritt. Bis 2031 unterschrieb er bei Real und ging mit einer Ablösesumme von 25 Millionen als höchster Transfer eines in der Cantera Granota ausgebildeten Spielers in Levantes Vereinsgeschichte ein.

Bei Spaniens Rekordmeister erfüllte er Mourinhos Wunsch nach einem klassischen Mittelstürmer.

„Er hat eine Ausstrahlung, er ist ein großer, starker Kerl, der weiß, wo er sein muss. Er ist ein geborener Stürmer“, schwärmte auch Kapitän Thibaut Courtois nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Celta – und doch wartet Espí immer noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz.

Espí: Für immer ein Joker?

Die Konkurrenz bei den Königlichen ist groß. Neben Top-Torjäger Kylian Mbappé und dem Brasilianer Endrick musste sich Espí zuletzt mit einer Rolle als Ergänzungsspieler zufriedengeben. Doch seine vergangenen Auftritte sprechen eine deutliche Sprache: Der 21-Jährige nutzt die Chancen, die ihm geboten werden.

Sein Erfolgsgeheimnis? „Bereit sein – jeden Tag dafür arbeiten, bereit zu sein –, damit der Trainer mich einsetzen kann, egal ob für fünf, zehn oder 30 Minuten“, verriet Espí bei der Marca. Mit vier Toren in nur 63 Minuten scheint sein Plan aufzugehen.

„Ich arbeite jeden Tag, um mehr Spielzeit zu bekommen […], ich werde mein Bestes geben“, sagte Espí.

In die Herzen der Madrilenen hat sich der 21-Jährige zumindest bereits gespielt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach