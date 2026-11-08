Julián Álvarez steht im Duell mit Barca von Beginn an im Mittelpunkt. Trotz einer guten Aktion wird er zum Pechvogel - ausgerechnet gegen das Team, dem er sich noch im Sommer anschließen wollte.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona dank eines wichtigen Erfolgs die Tabellenführung in La Liga behauptet. Die Katalanen errangen nach Rückstand im schwierigen Topduell bei Atlético Madrid einen 2:1 (1:1)-Sieg und blieben so in der Tabelle vor dem Verfolger und großen Rivalen Real Madrid.

Doppelpacker Fermín López überragte für den Meister und fügte Atlético die erste Heimniederlage der Saison in der Liga zu.

Julián Alvarez vergibt große Chancen im Duell mit Barca Julián Alvarez vergibt große Chancen im Duell mit Barca © IMAGO/PS Images

Im Mittelpunkt der Partie stand allerdings schon im Vorfeld der Atlético-Stürmer Julián Álvarez. Kurz vor Spielbeginn rollten die Fans im Metropolitano ein riesiges Banner mit den Worten „Meine süße Strafe“ aus. Zu sehen war ein Atlético-Spieler hinter Gittern – eine Anspielung auf den Transfersommer, als Atlético den wechselwilligen Álvarez nicht zu Barca ziehen ließ.

Álvarez vergibt und kassiert Pfiffe

Das Spiel hielt früh, was die Konstellation versprach: Marc Pubill (6.) köpfte für Madrid an die Latte, nur eine Minute später machte es ihm Barcas Pedri mit einem wuchtigen Schuss nach. Die frühe Führung durch Giuliano Simeone (10.) legte ausgerechnet Álvarez auf. Fermín (45.) glich nach einem guten Antritt von Pedri aus.

Álvarez zeigte eine sehr engagierte Partie, sein Assist ließ die Fans jubeln. Doch weil er gleich zwei exzellente Chancen liegen ließ, gab es in der Schlussphase der Partie auch Pfiffe.

DEINE MEINUNG

Vor allem eine frühe Gelegenheit dürfte in Erinnerung bleiben. Álvarez war frei durch, wurde aber von Barcas Torhüter Joan Garcia abgedrängt. „Eine Neun auf seinem Level darf so nie versagen“, urteilte die Marca. Die in Barcelona ansässige Mundo Deportivo titelte mit Blick auf das Atlético-Banner: „Alvarez, eine bittere Strafe.“

Adeyemi nur Randfigur

Nach dem Seitenwechsel strahlte Barca mehr Kontrolle aus, erneut schlug Fermín zu. Nach schönem Pass von Lamine Yamal schoss er an Jan Oblak vorbei zur Führung ein (66.). Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi, der von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die kommenden Länderspiele in der Nations League berufen wurde, kam erst in der 86. Minute für Barca ins Spiel.

In der Tabelle liegt Barcelona (33 Punkte) weiter drei Zähler vor Real, das einen Tag vorher bereits die Pflicht erfüllt und den Druck auf das Spitzenduo durch ein 3:0 beim FC Valencia erhöht hatte. Gleich dahinter folgt Atlético (28).

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