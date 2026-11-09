Hansi Flick setzt Frenkie de Jong beim Sieg des FC Barcelona gegen Atlético überraschend auf einer anderen Position ein. Dort überzeugt der Niederländer ebenfalls.

Frenkie de Jong wird für den FC Barcelona plötzlich zur Universal-Lösung. Beim wichtigen 2:1-Sieg gegen Atlético Madrid setzte Trainer Hansi Flick den Niederländer zur Halbzeit überraschend als Rechtsverteidiger ein. De Jong ersetzte auf der Position Brian Farinas und half mit, die Führung der Katalanen im Titelrennen der La Liga zu verteidigen.

Für den 29-Jährigen war es der nächste Positionswechsel nach seiner Rückkehr von einer monatelangen Verletzungspause. Seitdem zeichnet sich ab: Flick nutzt de Jong derzeit dort, wo er ihn gerade benötigt. Gegen Real Madrid wurde er in einer offensiveren Mittelfeldrolle eingesetzt, gegen Deportivo Alavés begann er sogar in der Innenverteidigung. In anderen Partien agierte er etwas defensiver im Mittelfeld.

Dass Atlético-Coach Diego Simeone auf dieser Seite mit Álex Baena keinen klassischen Flügelspieler aufbot, kam de Jong zusätzlich entgegen. Der Niederländer konnte sich dadurch stärker in die Ballbesitzphasen einschalten und seine größte Stärke ausspielen: das Spiel mit dem Ball.

De Jong ein Luxusproblem für Barca-Coach Flick?

Die Zahlen unterstreichen seinen Einfluss. Obwohl er lediglich die zweite Halbzeit absolvierte, spielte de Jong 65 seiner 67 Pässe erfolgreich zum Mitspieler. Seine Passquote von 97 Prozent war ein Schlüssel dafür, dass Barcelona die Partie nach dem Seitenwechsel weitgehend kontrollierte. Hinzu kamen 22 erfolgreiche Pässe im letzten Drittel, die laut Mundo Deportivo Bestwert aller Barça-Profis waren.

Trotz der starken Leistung bleibt der Konkurrenzkampf im Mittelfeld groß. Mit Pedri, Marc Bernal und Gavi verfügt Flick über mehrere hochkarätige Optionen für die Zentrale. Gerade deshalb könnte de Jongs Vielseitigkeit zu einem entscheidenden Faktor werden. Der Niederländer ist eine taktische Alternative für gleich mehrere Positionen.

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Für Flick ist das ein Luxusproblem. Für de Jong könnte genau diese Flexibilität der schnellste Weg zurück zu einem festen Platz in der Startelf sein.

Ein Stammplatz im Mittelfeld bleibt dennoch umkämpft. Neben Pedri und Bernal sind auch der verletzte Rodri und Gavi Konkurrenten für de Jong. Seine Vielseitigkeit hilft ihm aktuell, um sich dennoch für die Startelf anzubieten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.