Pablo Maffeo gegen Real Madrid - dieses Duell bleibt explosiv.

Pablo Maffeo hat sich in der Halbzeit des Heimspiels des FC Valencia gegen Real Madrid über den Schiedsrichter und das Interview selbst beschwert. Ausgerechnet der Außenverteidiger war von seinem Klub ausgewählt worden, um im Mestalla mit DAZN-Reporter Sergio Quirante zu sprechen. Valencia lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 zurück.

Maffeo war in der Vergangenheit wiederholt mit Spielern von Real Madrid aneinandergeraten. Im Trikot von RCD Mallorca hatte er sich vor allem mit Vinícius Júnior viele hitzige Auseinandersetzungen geliefert.

Que rabia tiene al MADRID el Masfeo… madre mia 😂



Y gol 💪🏾🤪 — Marcelotwelve (@MarceloM12) November 7, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Auf die Frage, was Valencia in der ersten Hälfte gefehlt habe, sagte Maffeo: „Ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Interview. Dieses Interview hier ist Scheiße, es hat hier nichts zu suchen, wir spielen gerade ein Spiel. Gegen uns werden Fouls gepfiffen, die keine sind, na ja. Wir machen dieses Interview jetzt, frag, was du willst.“

Maffeo fordert Gerechtigkeit vom Schiedsrichter

Quirante wiederholte seine Frage, worauf Maffeo erwiderte: „Dass der Schiedsrichter gerechter ist, das ist alles. Vor dem ersten Tor war es kein Foul, und das beeinflusst uns. Natürlich kommen wir zu selten in den Strafraum, uns fehlt das Spiel, aber ich glaube, dass die Mannschaft gut dagegenhält.“

Vor Reals Führung hatte Maffeo Kylian Mbappé aus dem Gleichgewicht gebracht und dafür Gelb gesehen. Der Verteidiger und die Fans im Mestalla protestierten gegen den Freistoßpfiff. Mbappés anschließender Versuch prallte von der Mauer ab, Federico Valverde verwertete den Abpraller zum 1:0.

DEINE MEINUNG

Die Szene rief auch Real-Legende Marcelo auf den Plan: „Was für einen Hass hat der Maffeo auf Madrid… meine Güte“, schrieb er bei X belustigt, ehe er feierte: „Und Tor.“

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