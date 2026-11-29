Bitterer hätte der Samstagabend für Jude Bellingham kaum laufen können. Der bereits verwarnte Real-Star wurde wegen einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz geschickt - und äußert nun deutliche Zweifel an dieser Entscheidung.

Aus einem Strafstoß für Real wird ein Platzverweis mit Gelb-Rot: Jude Bellingham erwischte bei der 1:2-Niederlage gegen Außenseiter Deportivo Alavés einen rabenschwarzen Tag.

Der Mittelfeldstar von Madrid war im gegnerischen Strafraum zu Boden gegangen. Schiedsrichter César Soto Grado entschied auf Schwalbe – Bellingham beteuerte anschließend, dass er im Strafraum berührt worden sei.

0098b7111f5aa5924778331e8dfcba157a60a69d Jude Bellingham fliegt gegen Deportivo Alavés mit Gelb-Rot vom Platz © IMAGO/SOPA Images

Bellingham bemängelt fehlende Kamerabilder

„Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es Kontakt an meinem Knie und Oberschenkel gab, und meiner Meinung nach zeigt der Winkel von hinten das“, schilderte der 23-Jährige in seiner JB5-App. Zugleich fragt sich der Mittelfeldspieler von Real Madrid, warum Soto Grado bei der Videoüberprüfung nicht eine andere Kameraperspektive zu sehen bekam.

„Vielleicht würde er trotzdem entscheiden, dass der Kontakt für einen Elfmeter nicht ausreicht, was fair wäre“, so Bellingham: „Aber es ist unwahrscheinlich, dass er mir eine zweite Gelbe Karte wegen einer Schwalbe gegeben hätte.“

Auch Reals Trainer José Mourinho übte im Anschluss scharfe Kritik am Unparteiischen. „Dieser Schiedsrichter … Mal sehen, wen er in der nächsten Saison vom Platz schickt – vor zwei Saisons waren es (Kylian) Mbappé und Vinícius (Júnior), in dieser Saison ist es Bellingham … Mal sehen, ob (Thibaut) Courtois der Nächste ist.“

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Schiedsrichter nimmt Elfmeter für Real zurück

In der 88. Minute war Bellingham mit dem gestreckten Bein im Sechzehner noch gerade so an den Ball gekommen, ehe er nach einem Zweikampf mit Deportivos Nicolás Valentini zu Boden ging. Soto Grado entschied zunächst auf Elfmeter. Auf Empfehlung des Videoassistenten überprüfte er die Szene am Monitor, nahm den Strafstoß zurück und verwarnte den Engländer wegen einer vermeintlichen Schwalbe.

Der bereits vorbelastete Bellingham musste damit in der Schlussphase vom Platz. In der veröffentlichten Tonaufnahme der Überprüfung erklärte der Videoassistent, es sei kein Kontakt zu erkennen; die gezeigte Perspektive sei die beste verfügbare Kamera.

Bellingham: „Ich übernehme die volle Verantwortung“

Trotz seiner Zweifel an der Entscheidung nahm sich Bellingham selbst in die Pflicht: „Ich bin am Boden zerstört wegen des gestrigen Ergebnisses. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Team durch meinen Platzverweis die Chance genommen habe, wirklich um ein Comeback zu kämpfen.“ Seine erste Gelbe Karte hatte er wegen Meckerns gesehen.

„Ich wollte nur meine Sicht schildern, ohne jemandem die Schuld zu geben oder Drama zu verursachen“, ergänzte Bellingham. „Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich mich in zwei dumme Situationen gebracht habe, die zu einer Roten Karte geführt haben.“

Für die kommenden Aufgaben in La Liga zeigte er sich zuversichtlich: „Es gibt noch viele Punkte zu holen, und ich bin sicher, dass das Team auf die Siegerstraße zurückkehren wird.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.