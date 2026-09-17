Real-Duo setzt Zeichen der Versöhnung

Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde haben sich offenbar wieder vertragen. In Spanien wird ihr Verhalten nach dem Sieg gegen Elche als Versöhnung gedeutet.

Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde haben nach dem 3:2-Sieg von Real Madrid beim Elche CF ein Zeichen der Versöhnung gesetzt. Nach Schlusspfiff schlugen die beiden Mittelfeldspieler ein und umarmten sich demonstrativ.

Die Szene gilt in Spanien als Beleg dafür, dass der lange schwelende Konflikt der Teamkollegen beigelegt ist. „Tchouaméni und Valverde schließen Frieden“, lautet die Überschrift in der spanischen Sportzeitung Marca.

No había visto entre Tchouaméni y Fede Valverde tras acabar el partido en Elchepic.twitter.com/EpjywrKbaR — Madrid Sports (@MadridSports_) September 17, 2026

Real-Stars in Kabinenschlägerei verwickelt

Die Auseinandersetzung hatte im Mai für erhebliche Unruhe bei Real gesorgt. Der Klub bestätigte damals, nach einem Vorfall im Training Disziplinarverfahren gegen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni eingeleitet zu haben. Ein Streit auf dem Platz war später in der Kabine eskaliert. Valverde musste nach einem erlittenen Schlag im Krankenhaus behandelt werden.

Damals soll Trainer Álvaro Arbeloa versucht haben, die Spannungen innerhalb der Mannschaft zu entschärfen. Unter José Mourinho scheint das Verhältnis der beiden Profis nun wieder deutlich entspannter zu sein. Die Umarmung nach dem hart erkämpften Auswärtssieg liefert dafür das bislang deutlichste Bild.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.