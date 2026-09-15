Wildes Ende bei Real

Real Madrid holt einen Zittersieg bei Tabellenschlusslicht Elche. Kylian Mbappé prallt heftig mit dem Torhüter des Gastgebers zusammen, reiht sich aber auch in die Torschützenliste ein. Offensivjuwel Carlos Espí macht später alles klar.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist in La Liga knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt und zumindest vorübergehend wieder mit Spitzenreiter FC Barcelona gleichgezogen. Die Königlichen verspielten bei Schlusslicht FC Elche zwischenzeitlich eine 2:0-Pausenführung, setzten sich aber am Ende noch mit 3:2 durch.

Der türkische Jungstar Arda Güler (25.) brachte die Gäste in Führung, als er Torwart Matias Dituro per Freistoß und mit Hilfe des Pfostens zu einem Eigentor zwang. Der Keeper stand auch beim 0:2 im Mittelpunkt, als er mit Torschütze Kylian Mbappé (33.) zusammenprallte.

Arda Güler hat sich mit Real Madrid 3:2 gegen den Tabellenletzten Elche durchgesetzt Arda Güler hat sich mit Real Madrid 3:2 gegen den Tabellenletzten Elche durchgesetzt © IMAGO/ZUMA Press

Real Madrid: Erster Scorerpunkt für Diomande

Der französische Stürmerstar schien sich dabei wehgetan zu haben, konnte aber weiterspielen. Die Vorarbeit zum zweiten Real-Treffer leistete Yan Diomande – es war die erste Torbeteiligung für den Ex-Leipziger beim siebten Einsatz im Real-Dress.

Tore von Abiel Osorio (71.) und Fer Nino (83.) ließen Real, bei dem Ex-Nationalspieler Antonio Rüdiger auf der Bank saß, um den Sieg bangen. Doch der kurz zuvor eingewechselte Carlos Espí (90.+1.) sicherte nach Vorarbeit von Mbappé spät den Dreier.

. Die Katalanen treffen am Mittwoch (21.30 Uhr) auf Racing Santander und können dann wieder auf drei Zähler davonziehen.