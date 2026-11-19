Berichte um den früheren HSV-Profi Gökhan Töre sorgen in der Türkei für Wirbel. Der 34-Jährige wehrt sich mit einem Statement gegen die schweren Vorwürfe.

Wirbel um Gökhan Töre. Der ehemalige türkische Nationalspieler, der in der Saison 2011/12 beim Hamburger SV spielte, sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Wie unter anderem die türkische Zeitung Milliyet berichtet, hat seine Ehefrau Buket Töre bei einem Familiengericht in Istanbul eine Klage gegen den ehemaligen türkischen Nationalspieler eingereicht. Sie warf Töre vor, sie bedroht zu haben und wertvolle Gegenstände aus dem Tresor und dem gemeinsamen Bankschließfach geschafft zu haben. Töre selbst reagierte mit einem Statement beim Kurznachrichtendienst X.

Töre wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

Darin wies der 34-Jährige die Vorwürfe zurück. „Aufgrund der in den vergangenen Tagen in verschiedenen Medien und Berichten aufgestellten Behauptungen, die nicht der Wahrheit entsprechen und die Öffentlichkeit in die Irre führen, sah ich mich zu dieser Erklärung veranlasst“, schrieb Töre darin: „Alle in den betreffenden Veröffentlichungen vorgebrachten Behauptungen sind unwahr.“

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.



Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi… — Gökhan Töre 🇹🇷 (@Gokhan_Tore7) November 18, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Zudem erklärte Töre, die Anschuldigungen beruhten nicht konkreten Informationen oder Belegen. Diese würden eine falsche Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erzeugen und gezielt seinem Ruf schaden. Deshalb lehne er die Vorwürfe „klar und unmissverständlich“ ab und bitte die Öffentlichkeit, unbestätigten Berichten keinen Glauben zu schenken.

Darüber hinaus kündigte Töre rechtliche Schritte an. „Alle meine gesetzlichen Rechte gegen diese Veröffentlichungen, die meine Persönlichkeitsrechte und meinen Ruf angreifen, bleiben vorbehalten“, schrieb er. Gegen die Verantwortlichen werde er „ohne Zögern die notwendigen rechtlichen Schritte“ einleiten.

DEINE MEINUNG

Buket und Gökhan Töre sind seit 2020 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Töre bedrohte Toprak und Calhanoglu mit einer Pistole

Töre gerät nicht zum ersten Mal wegen Gewaltvorwürfen in die Schlagzeilen. Im Oktober 2013 bedrohte er bei der türkischen Nationalmannschaft seine damaligen Teamkollegen Ömer Toprak und Hakan Calhanoglu mit einer Pistole. „Ich hatte richtig Angst“, sagte Toprak später der Süddeutschen Zeitung: „Töre hat mit meiner Karriere und meinem Leben gespielt.“

Töre wurde in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet und wechselte Anfang 2009 in den Nachwuchs des FC Chelsea. Für den HSV bestritt er zwischen 2011 und 2012 in der Bundesliga 22 Spiele. Nach einem Abstecher nach Russland zu Rubin Kazan wechselte Töre 2013 in die Türkei. 2024 beendete er seine Karriere.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.