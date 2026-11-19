Der neue Trainer von Manchester United ist ein großer Fan der Klub-Ikone. Sein Start ist schwer.

Mauricio Pochettino hat zu seinem Amtsantritt bei Manchester United der Klubikone Sir Alex Ferguson gehuldigt. „Ferguson ist für mich der beste Coach in der Geschichte der Sportart“, sagte der 54-Jährige, der den Traditionsklub aus der Krise führen soll.

United und Ferguson hatte Pochettino laut eigener Aussagen seit 1999 besonders im Blick. Der Argentinier war damals beim Champions-League-Finale in Barcelona vor Ort – und wurde Zeuge, wie Manchester in der Nachspielzeit Bayern München den sicher geglaubten Titel noch entriss. „Das war eine unvergessliche Erinnerung, die dazu geführt hat, dass ich United, Ferguson und die damaligen Spieler – die alle Legenden sind – noch aufmerksamer verfolgt habe“, so Pochettino.

Nun will der bisherige US-Nationaltrainer den Tabellen-18. der Premier League aus dem Keller führen und eigene Erfolge feiern. Das Debüt des Nachfolgers von Michael Carrick am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) hat es allerdings in sich – es geht zum Auswärtsspiel gegen den großen Rivalen FC Liverpool mit Florian Wirtz.

Der schwere Beginn mindert seine Vorfreude aber nicht. „Jetzt Cheftrainer zu sein, ist eine Ehre und ein Privileg“, sagte Pochettino zur Herkulesaufgabe: „Die Verantwortung gibt mir große Energie. Die Begeisterung, hier zu sein, ist riesig.“