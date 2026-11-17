Der 16 Jahre alte JJ Gabriel blickt auf seine Zeit bei Manchester United zurück. Ein Wechsel zu Real Madrid soll bevorstehen.

JJ Gabriel verlässt Manchester United und hat sich am Dienstag mit einem Video in den sozialen Medien von seinem Ausbildungsklub verabschiedet.

Der 16 Jahre alte englische Angreifer blickt darin auf seine besten Momente im Trikot der Red Devils zurück. Sein nächster Verein dürfte Real Madrid sein: Nach Informationen der spanischen Marca steht die Unterschrift bei den Königlichen bevor.

JJ Gabriel verlässt Manchester United JJ Gabriel verlässt Manchester United © IMAGO/Shutterstock

Gabriel war 2020 als Zehnjähriger zu United gekommen. In seiner Botschaft auf Instagram erinnerte er sich an seine Entwicklung beim englischen Klub.

JJ Gabriel bedankt sich bei Manchester United

„Liebes Manchester United, ich kam 2020 als zehnjähriger Junge mit großen Träumen zu euch. Hier bin ich als Spieler und als Mensch gewachsen – von Toren im Old Trafford bis zur Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler des Klubs.“

Gabriel bedankte sich bei seinen Wegbegleitern: „Du hast mir Momente geschenkt, die ich immer in Ehren halten werde. An jeden Trainer, jedes Mitglied des Staffs, meine Mitspieler und alle, die mich unterstützt haben: Danke, dass ihr an mich geglaubt und mir geholfen habt zu wachsen.“

Auch in Zukunft werde United ein Teil seiner Geschichte bleiben, schrieb der Angreifer: „Danke für alles. JJ.“ Seinen nächsten Verein nannte er in der Abschiedsbotschaft nicht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.