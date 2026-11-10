Schlechter Rasen: Berger muss mit Gotham umziehen

Die deutsche Torfrau steht kurz vor dem nächsten größten Erfolg in den USA. Doch es gibt ein größeres Hindernis.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger muss auf dem Weg zum ersehnten nächsten Titel in der US-Profiliga NWSL mit ihrem Klub Gotham FC umziehen. Wie der Verein mitteilte, wird das Halbfinale gegen Kansas City Current im Icahn Stadium auf Randalls Island in Manhattan statt im Sports Illustrated Stadion ausgetragen. Grund für die Verlegung der Partie am Sonntag ist der schlechte Zustand des Rasens in der gewohnten Heimspielstätte des Titelverteidigers.

„Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben sich unsere Spielerinnen das Recht erkämpft, ein Halbfinalspiel zu Hause auszutragen, und unsere Fans haben die Chance erhalten, Teil dieses historischen Moments zu sein“ sagte die Vorsitzende Carolyn Tisch Blodgett. Man habe dementsprechend vor der Verlegung „alle möglichen Wege ausgeschöpft“, um eine passende Spielfläche herzustellen. Man sei „zutiefst enttäuscht“, den Rasen nicht in einen akzeptablen Zustand gebracht zu haben.

Im Ausweichstadion finden nur 5000 Zuschauer Platz und damit 20.000 Fans weniger als in der eigentlichen Heimarena. „Ein kleineres Stadion bedeutet, dass viele von euch nicht dabei sein werden, und das ist der schwierigste Teil dieser Entscheidung“, sagte Kapitänin Tierna Davidson in Richtung der Fans: „Ihr habt jedes Stadion, in dem wir gespielt haben, zu unserem Heimstadion gemacht, und daran ändert sich auch am Sonntag nichts.“

Bei einem Halbfinalerfolg würde Berger am 21. November mit Gotham gegen Washington Spirit oder Utah Royals FC um den Titel spielen.