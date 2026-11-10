„Peinlich“: Kritik an Manchester United reißt nicht ab

Manchester United steckt tief in der Krise, die Kritik wird immer lauter. Nach dem spektakulären 4:4 gegen Aston Villa sorgen nun ausgerechnet ehemalige Vereinsikonen mit deutlichen Worten für Aufsehen.

Manchester United hat mit einer späten Aufholjagd zwar noch ein 4:4 gegen Aston Villa gerettet, die Diskussionen um den Klub reißen dennoch nicht ab. Im Fokus steht diesmal die Ehrenrunde der Spieler nach dem Schlusspfiff im Old Trafford.

Während die Fans den Namen von Trainer Michael Carrick skandierten und ihm damit demonstrativ den Rücken stärkten, reagierten mehrere frühere United-Stars mit Unverständnis auf die Geste. Die Lage beim englischen Rekordmeister bleibt angespannt, denn nach dem Remis verbringt United die Länderspielpause in der Abstiegszone und steht dort so lange wie seit 1986 nicht mehr.

United-Trainer Michael Carrick zusammen mit Bruno Fernandes United-Trainer Michael Carrick zusammen mit Bruno Fernandes © IMAGO/Visionhaus

Scholes: „Es ist peinlich“

Besonders deutlich wurde Paul Scholes. Der langjährige Mittelfeldstar forderte ein Ende der Ehrenrunden nach den Spielen. „Ich sage euch eins: Was sie tun müssen, ist, diese Ehrenrunden nach dem Spiel abzuschaffen“, sagte er im Podcast „The Good, The Bad and The Football“.

Noch schärfer fiel sein Urteil über die aktuelle Situation aus: „Sie sind so schlecht. Nicht nur Michael, sondern auch die Mannschaft. Es ist peinlich. So etwas sollte erst nach dem letzten Saisonspiel passieren. Sie tun mir leid.“

Neville sieht „emotionalen Schaden“

Gary Neville schlug etwas versöhnlichere Töne an und lobte den Kampfgeist der Mannschaft nach dem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand. Gleichzeitig äußerte auch er Kritik an der Ehrenrunde. „Man muss ihre Beharrlichkeit bewundern, sie haben einfach weitergemacht“, sagte der 51-Jährige. Die Defensivleistung bezeichnete er jedoch als „schockierend“.

Vor allem die Bilder nach dem Spiel bereiteten dem früheren Verteidiger Sorgen. „Ich habe 602 Mal für Manchester United gespielt und habe die Fans am Ende des Spiels immer geschätzt, aber diese Gewohnheit, nach Niederlagen gegen Bournemouth und einem 4:4 zu Hause gegen Aston Villa um den Platz zu laufen, ist fast schon schmerzhaft anzusehen.“

DEINE MEINUNG

Neville ging sogar noch einen Schritt weiter: „Sie fügen sich damit fast selbst emotionalen Schaden zu.“ Die Unterstützung der Anhänger für Carrick sei zwar bemerkenswert, die Gesamtsituation bezeichnete er jedoch als „wirklich eine bedauerliche Situation“.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.