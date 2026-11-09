Tom Brady beendet Engagement bei Birmingham City

Vom Super-Bowl-Rekordsieger zum Teilhaber eines englischen Traditionsklubs: Bradys Fußball-Experiment ist beendet.

Der ehemalige NFL-Star Tom Brady hat nach drei Jahren sein Engagement bei Birmingham City beendet. Dies gab der englische Fußball-Zweitligist am Montagabend bekannt.

Brady war 2023 als Minderheitsinvestor beim Verein eingestiegen und beteiligte sich gemeinsam mit der amerikanischen Investmentgesellschaft Knighthead Capital Management am Projekt. Neben seiner finanziellen Beteiligung übernahm er den Vorsitz eines neu geschaffenen Beratungsgremiums.

Bradys Abschied erfolgt zu einem sportlich erfolgreichen Zeitpunkt: Die Blues um den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Marvin Ducksch stehen nach 15 Spieltagen mit 29 Punkten und dank des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze der Championship.

Der Grund für die Trennung ist bislang noch unklar. Der Verein bedankte sich bei Brady für sein „Engagement und seine unerschütterliche Unterstützung für den Klub in den vergangenen drei Jahren“.