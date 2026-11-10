Raus aus dem Real-Schatten: Raúls „erste große Chance“

Raúl González wird Trainer beim spanischen Zweitligisten Real Oviedo. Es ist die erste Chance für die Fußball-Ikone im Profifußball. Raúl steht schon jetzt unter Druck, wenn er seine Trainerkarriere retten will.

323 Tore in 741 Spielen für Real Madrid – Raúl González Blanco gehört zu den größten Legenden der Vereinsgeschichte. Lange galt der ehemalige Weltklasse-Stürmer deshalb als logischer Kandidat für den Trainerposten bei seinem Herzensverein.

„Ich werde mein Bestes geben, um eines Tages die Chance zu bekommen, Real Madrid zu trainieren“, erklärte Raúl bereits 2019. Jorge Valdano, sein einstiger Coach, zeigte sich damals sicher, dass „Real mit ihm seine Antwort auf Pep Guardiola und Diego Simeone gefunden hat“. Doch trotz seines großen Ansehens bei den Königlichen blieb Raúls erhoffter Karriereschritt aus.

Jetzt, 16 Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel für Real Madrid, bekommt Raúl aber endlich eine Chance als Trainer im Profi-Fußball. Am Montag unterschrieb der Spanier beim spanischen Zweitligisten Real Oviedo einen Vertrag bis 2028.

Raúl übernimmt Zweitligisten: „Ein großartiger Ort, um zu wachsen“

Den ambitionierten Verein soll er zurück in die erste Liga führen. „Ich bin sehr glücklich, denn Oviedo ist ein großartiger Ort, um zu wachsen“, sagte der 49-Jährige im Rahmen seiner Vorstellung.

In Asturien war die Euphorie nach der Verpflichtung gleich extrem groß. Von einem „bombazo“, also der Steigerung einer „Bombe“, schrieb die größte Regionalzeitung La Nueva España.

Die Begeisterung kommt speziell durch Raúls außergewöhnliche Erfolge als Spieler. Mehr als 15 Jahre trug er das Trikot der Königlichen, gewann sechs spanische Meisterschaften und dreimal die Champions League. Sein Name ist bis heute eng mit der erfolgreichsten Ära des Vereins verbunden.

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Historischer Titelgewinn als Jugendtrainer

Nach zwei Spielzeiten bei Schalke 04 (28 Tore in 66 Ligaspielen) und Abstechern zu Al-Sadd und New York Cosmos hatte Raúl 2015 seine aktive Karriere. 2018 begann er seine Trainerlaufbahn in der Jugendabteilung von Real Madrid.

Und auch hier ging es direkt vielversprechend los. Mit den Nachwuchsmannschaften der Königlichen feierte er erste Erfolge und wurde 2019 zum Cheftrainer der zweiten Mannschaft, Real Madrid Castilla, befördert.

Parallel erreichte Raúl 2020 mit Reals U19 seinen bislang größten Erfolg als Trainer. Mit einem 3:2-Finalsieg gegen Benfica Lissabon sicherte sich die Nachwuchsmannschaft unter seiner Regie den Triumph in der UEFA Youth League. Es ist bis heute der einzige Erfolg der Königlichen im wichtigsten europäischen Jugendwettbewerb.

Raúl González gewann 2020 mit Real Madrid die Youth League Raúl González gewann 2020 mit Real Madrid die Youth League © IMAGO/Newscom World

Auch bei der Entwicklung junger Spieler hinterließ der Spanier seine Spuren. So machten unter anderem der heutige Leverkusen-Verteidiger Miguel Gutiérrez und Como-Megatalent Nico Paz, der immer wieder mit einer Rückkehr zu Real in Verbindung gebracht wird, wichtige Schritte unter Raúl.

Besonders die individuelle Förderung gilt als eine der großen Stärken des ehemaligen Stürmers. Viele der heutigen und ehemaligen Castilla-Spieler nennen insbesondere Raúls Erfahrung als Real-Legende, seine intensive Betreuung und sein Vertrauen in junge Spieler als wichtige Faktoren ihrer Entwicklung.

Erhoffte Real-Beförderung blieb aus

Entsprechend hoch war Raúls Ansehen innerhalb des Vereins. Er selbst schielte wiederholt darauf, für seine Arbeit mit dem Cheftrainer-Posten der Profimannschaft belohnt zu werden.

Doch daraus wurde gleich mehrfach nichts. Seine Arbeit bei Real Madrid Castilla bewertete man zwar insgesamt positiv, zugleich gab es aber auch kritische Stimmen, da ihm nie der Aufstieg in die zweite spanische Liga gelang.

Sein letztes Spiel als Trainer der zweiten Mannschaft bestritt Raúl am 24. Mai 2025. In sechs Spielzeiten und insgesamt 209 Partien mit ihm an der Seitenlinie kam Castilla auf 82 Siege, 70 Unentschieden und 57 Niederlagen. Das entspricht einem Punkteschnitt von 1,51 Zählern pro Partie.

Darüber hinaus wurde Raúl ein schwieriges Verhältnis zu Real-Boss Florentino Pérez nachgesagt. Dieser soll seinen ehemaligen Spieler dafür verantwortlich machen, dass er bei seiner ersten Amtszeit hatte zurücktreten müssen.

Einen Job in der Jugendakademie und bei der zweiten Mannschaft konnte Pérez der Legende offenbar nicht verweigern, die Tätigkeit bei den Profis aber schon. Und so ging Raúl wie schon 2021 im Sommer 2025 erneut leer aus. Real-Präsident Pérez holte seinerzeit lieber Xabi Alonso als Nachfolger von Carlo Ancelotti aus Leverkusen zurück zu den Königlichen.

Wiederholte Gerüchte um Schalke-Job

Währenddessen soll Raúl in den Jahren zuvor mehrfach attraktive Angebote aus Spanien und Deutschland ausgeschlagen haben. Aus der Bundesliga wurden unter anderem Bayer Leverkusen, Union Berlin und natürlich sein ehemaliger Klub Schalke 04 als mögliche Stationen gehandelt.

Mit Schalkes ehemaligem Kaderplaner Ben Manga soll Raúl ein gutes Verhältnis pflegen. Beide sollen sogar über ein Engagement bei den Königsblauen gesprochen haben. Aus einer spektakulären Rückkehr wurde aber nichts.

Raúl wurde bereits mehrfach mit dem Trainerjob auf Schalke in Verbindung gebracht Raúl wurde bereits mehrfach mit dem Trainerjob auf Schalke in Verbindung gebracht © IMAGO/Eibner

Und so blieb Raúl nach seinem Abschied von Real Madrid im Sommer 2025 zunächst ohne neue Aufgabe. Über ein Jahr lang war der Spanier vereinslos. Die große Trainerkarriere schien schon früh gescheitert.

Raúl bekommt „erste große Chance“

Doch dann meldete sich Real Oviedo und bot dem 49-Jährigen nun die Möglichkeit, auf Umwegen zurück ins große Rampenlicht zu kehren. Nicht umsonst titelte die Zeitung La Vanguardia: „Oviedo bietet Raúl González seine erste große Chance.“

Aber um ins Rampenlicht zu kommen, muss Raúl jetzt erstmal im Haifischbecken Oviedo bestehen. Denn der Verein ist extrem ambitioniert. Der Traditionsklub, in dessen zweiter Mannschaft Raúls 20-jähriger Sohn Héctor seit Sommer spielt, steht unter Druck, möglichst schnell wieder dauerhaft in Spaniens Spitzenfußball vorzustoßen.

Oviedo gehört dem mexikanischen Großkonzern Grupo Pachuca und der will dauerhaft zurück in La Liga. Dieses Vorhaben war dem Klub 2025 erstmals nach 20 Jahren gelungen, doch es folgte der direkte Wiederabstieg.

Jetzt soll es wieder hochgehen: Dem bisherigen Trainer Julián Calero wurde diese Aufgabe nach dem Pokal-Aus gegen den viertklassigen CD Numancia sowie einer weiteren Liga-Pleite gegen UD Las Palmas nicht mehr zugetraut.

Raúls Zukunft steht auf dem Spiel

Immerhin ist die Ausgangslage im Aufstiegsrennen noch vielversprechend. Nach 13 Spieltagen belegt Oviedo mit 21 Punkten den 9. Platz. Der Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze ist überschaubar: Tabellenführer Almería hat 29 Punkte auf dem Konto, Castellón auf Rang zwei 27 Punkte.

In Spanien reichen aber sogar die Plätze drei bis sechs, um zumindest in die Aufstiegs-Playoffs zu kommen. Zwischen Platz drei (Burgos, 24 Punkte) und Platz neun (Real Oviedo, 21 Punkte) liegen nur drei Zähler. Auf Rang sechs, den aktuell Mallorca belegt, fehlt sogar nur ein Punkt.

Die Chancen auf den Aufstieg sind also durchaus gegeben. Gelingt Raúl mit Oviedo die Rückkehr in La Liga, wäre er endgültig wieder auf der großen Bühne angekommen. Gleichzeitig könnte er so seinem langjährigen Traum, eines Tages doch noch Real Madrid zu trainieren, einen entscheidenden Schritt näherkommen.

Für Raúl geht es deshalb um weit mehr als um den sportlichen Erfolg mit Oviedo: Es geht um die Zukunft seiner Trainerkarriere.