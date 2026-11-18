Nico Paz hinterlässt in der ersten Halbzeit einen bleibenden Eindruck. Argentinien siegt deutlich gegen Costa Rica.

Angeführt von einem überragenden Nico Paz hat Fußball-Vizeweltmeister Argentinien zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Albiceleste bezwang Costa Rica in einem Testspiel mit 7:0 (4:0) und zeigte nach der 1:2-Niederlage gegen Uruguay eine starke Reaktion. Paz erzielte zwei spektakuläre Treffer.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler vom italienischen Champions-League-Starter Como 1907 brachte Argentinien bereits in der achten Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. In der 38. Minute legte er nach einer starken Einzelaktion nach.

Julian Alvarez erhöhte mit einem Doppelpack (35., 43.) vor der Pause auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel traf der eingewechselte Franco Mastantuono (48.) zum 5:0. Alexis Mac Allister (78.) und erneut Mastantuono (88.) sorgten für den Endstand.

Paz wurde zur Halbzeit von Nationaltrainer Lionel Scaloni ausgewechselt. Der Offensivspieler gilt als eines der größten Talente des argentinischen Fußballs. Neben ihm soll auch der 19-jährige Mastantuono eine wichtige Rolle beim Neuaufbau der argentinischen Nationalmannschaft nach dem Rücktritt von Lionel Messi spielen.