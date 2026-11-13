Polizei befreit Nationalstadion von Gangs

Großer Polizeieinsatz im Nationalstadion von Haiti: Obwohl die Nationalmannschaft so lange nicht zu Hause spielen konnte, qualifizierte sich Haiti für die WM im Sommer.

Nach zwei Jahren unter der Kontrolle bewaffneter Gangs haben haitianische Sicherheitskräfte das wichtigste Fußballstadion des Landes zurückerobert.

Die Nationalpolizei übernahm nach eigenen Angaben gemeinsam mit einer privaten Sicherheitsgruppe die Kontrolle über das Sylvio-Cator-Stadion in der Hauptstadt Port-au-Prince. Anschließend wurde die Anlage unter die Bewachung salvadorianischer Soldaten gestellt.

Banden übernehmen Nationalstadion

Das Stadion mit 10.000 Plätzen war 2024 von bewaffneten Banden übernommen worden. Wegen der Gewalt musste Haitis Fußball-Nationalmannschaft ihre Heimspiele in der Qualifikation für die WM in den USA, Mexiko und Kanada in Curacao austragen. Das Team qualifizierte sich dennoch für das Turnier im Sommer, schied dort aber in der Gruppenphase ohne Punktgewinn aus.

Die Rückeroberung ist Teil eines größeren Einsatzes: El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat rund 2000 Soldaten nach Haiti entsandt. Im Stadion soll ein operativer Stützpunkt entstehen, von dem aus die Truppen in weitere von Banden kontrollierte Gebiete vordringen sollen.