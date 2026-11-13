„Versuche, alles aufzusaugen“: Kane mit „unglaublichem“ Abend

Der Stürmerstar steigt zu Englands Rekordspieler auf - und wird von der ganzen Nation gefeiert.

Harry Kane genoss die Ehrenrunde durch das Wembley Stadion und klatschte den englischen Fans, seinen Bewunderern, Beifall. „Ich versuche, alles aufzusaugen“, sagte der Stürmerstar nach seinem gelungenen Rekordspiel bei der BBC: „Den Rekord zu brechen ist ein Riesenerfolg in der Geschichte unseres Sports. Die Choreografie zu sehen, meine Kinder dabei zu haben und von all den Leuten gefeiert zu werden, war einfach unglaublich.“

An dem denkwürdigen Abend, an dem England 2:1 (1:0) in der Nations League gewann, aber eben auch Kane mit seinem 126. Einsatz zum Rekordspieler seines Landes aufgestiegen war, huldigte die gesamte Nation dem frischgebackenen Ballon-d’Or-Gewinner. „Es waren ein paar verrückte Wochen. Das zehrt natürlich an einem – emotional, körperlich und mental. Ich bin zwar sehr gut darin, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren, aber es ist ein schwieriger Balanceakt, weil man das Ganze auch genießen möchte“, sagte Kane.

Vor dem Anpfiff war er einmal mehr geehrt worden. Kane erhielt die Auszeichnung für den Rekordspieler aus den Händen des bisherigen Rekordhalters Peter Shilton. Zudem gab es eine große Choreo der englischen Fans, Kane lief mit seinen vier Kindern aufs Feld. Kroatiens Kapitän Luka Modric und Prinz William gratulierten auf dem Rasen. Kane präsentierte den Fans dazu feierlich die Ballon-d’Or-Trophäe.

„Ein unglaublicher Empfang“, sagte Kane nach Abpfiff bei ITV. „Aber sobald das Spiel beginnt, geht es nur noch darum, zu gewinnen und die drei Punkte zu holen.“

Es gelang. Auch weil Kane vom Punkt aus cool geblieben war. Morgan Rogers (24.) brachte England in Führung. Kane, zuletzt drei Spiele in Serie torlos, beantwortete den zwischenzeitlichen Ausgleich Kroatiens durch Petar Sucic (59.) per Foulelfmeter (64.).

DEINE MEINUNG

„Man muss ihm Respekt zollen, er hat es wie jedes andere Spiel behandelt. Er ist unermüdlich, behält seine Arbeitsmoral und seinen Fokus bei, und genau das zahlt sich aus. Deshalb ist er Ballon-d’Or-Gewinner – seine Einstellung und sein Einsatz sind unermüdlich. So etwas kommt nicht von ungefähr“, lobte Rogers.

England qualifizierte sich durch den Sieg vorzeitig für das Viertelfinale. Am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) geht es gegen den Tabellenführer Spanien in Madrid um den Gruppensieg.