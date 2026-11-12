MLS: Messi für MVP nominiert – auch Mukhtar in Top 5

Lionel Messi könnte einen weiteren Rekord aufstellen - denn er zählt zu den MVP-Kandidaten in der MLS. Auch ein Ex-Bundesliga-Profi darf sich Hoffnungen machen.

Lionel Messi darf in der nordamerikanischen Major League Soccer auf eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung hoffen.

Der argentinische Superstar von Inter Miami gehört zu den fünf Finalisten für die Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) in der Saison 2026. Der Argentinier könnte damit als erster Profi überhaupt die Auszeichnung zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Der 39-Jährige führte Inter Miami in der regulären Saison mit 26 Treffern in 31 Einsätzen an und sicherte sich damit auch die Torjägerkrone. Mit seinem Klub geht Messi zudem als Titelverteidiger in die in der kommenden Woche beginnenden Playoffs. Die Gewinner der von den Klubs, Spielern und ausgewählten Journalisten durchgeführten Abstimmung sollen im Laufe der K.o.-Phase bekanntgegeben werden.

Neben Messi wurden auch der frühere Bundesliga-Profi Hany Mukhtar (Nashville SC), die Brasilianer Evander (FC Cincinnati) und Guilherme (Houston Dynamo) sowie US-Talent Cavan Sullivan (Philadelphia Union) für den MVP-Award nominiert. Bei den Trainern schaffte es Thomas Müllers Coach Jesper Sörensen (Vancouver Whitecaps) in die Top drei, genauso wie der Franzose Antoine Griezmann (Orlando City) beim Neuling des Jahres, der ehemalige Dortmunder Roman Bürki (St. Louis City) beim Torhüter des Jahres und der Deutsche Eduard Löwen beim Comeback-Spieler des Jahres.

Messi war 2025 erst der zweite Spieler der MLS-Geschichte geworden, der den MVP-Titel zum zweiten Mal gewann. Zuvor war dies lediglich dem US-Amerikaner Predrag „Preki“ Radosavljevic gelungen, der die Auszeichnung 1997 und 2003 erhalten hatte.

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