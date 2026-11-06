Timo Werner blickt emotional auf seine Karriere zurück. Der frühere Nationalspieler spricht über Tiefpunkte, Anfeindungen auf den Tribünen und darüber, warum er gerade auf diese schwierigen Zeiten besonders stolz ist.

Timo Werner hat offen über die schwierigsten Phasen seiner Karriere gesprochen. Im US-Podcast The Late Run schilderte der frühere deutsche Nationalspieler, wie sehr ihn die wiederkehrende Kritik und die Anfeindungen von Fans belasteten.

Auf die Frage, worauf er in seiner Laufbahn besonders stolz sei, nannte Werner nicht Tore, Länderspiele oder Erfolge auf internationaler Bühne: „Darauf bin ich natürlich auch stolz. Aber am meisten bin ich stolz, dass ich so viele extrem schwierige Phasen durchlebt habe.“

Timo Werner spricht über schwierige Phasen in seiner Karriere Timo Werner spricht über schwierige Phasen in seiner Karriere © IMAGO/Icon Sportswire

Werner gab trotz Rückschlägen nicht auf

Besonders die Zeit öffentlicher Kritik habe ihn geprägt. „Ich saß zu Hause und war wirklich, wirklich am Boden. Ich habe mich gefragt: ‚Was zur Hölle? Egal in welches Stadion ich komme, überall werde ich ausgebuht.‘ Sie haben Lieder über mich gesungen, sich ständig irgendwelche Dinge ausgedacht – es war wirklich hart. In keiner Stadt, in die ich kam, konnte ich in Ruhe bleiben, weil sie mich überall verfolgt haben.“

Trotz der Rückschläge habe er nie daran gedacht aufzugeben. „Aber ich habe immer weitergemacht, ich habe nie das Handtuch geworfen. Ich bin immer wieder auf den Platz gegangen, obwohl ich wusste, dass mich 60.000 oder 70.000 Leute ausbuhen. Ich habe all diese schweren Momente überstanden, um am Ende noch schönere Erlebnisse zu haben.“

Werner spielt mittlerweile in der MLS für die San Jose Earthquakes. In Deutschland lief er für den VfB Stuttgart und RB Leipzig auf. In England war er für den FC Chelsea und Tottenham Hotspur aktiv.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.