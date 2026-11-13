Hajime Moriyasus Tätigkeit als japanischer Nationaltrainer endet vorzeitig. Hintergrund ist die Verschiebung der Asienmeisterschaft.

Der japanische Fußballverband und Nationaltrainer Hajime Moriyasu gehen getrennte Wege. Wie die JFA am Freitag mitteilte, beendet der 58-Jährige seine Amtszeit vorzeitig. Grund ist die Verschiebung der Asienmeisterschaft.

Moriyasu, der das Amt nach der WM 2018 angetreten hatte und bisher in 112 Spielen an der Seitenlinie stand, sollte die Mannschaft ursprünglich bis zu dem im Januar angesetzten Turnier in Saudi-Arabien betreuen, bevor er an den aktuellen U23-Coach Go Oiwa übergeben sollte.

Moriyasu schockte mit Japan Deutschland bei der WM 2022

Aufgrund der „außergewöhnlichen Umstände“ im Gastgeberland, den Angriffen der Huthi-Miliz, verschob der Asiatische Fußballverband (AFC) den Wettbewerb jedoch in den Dezember 2027.

Moriyasu hatte Japan unter anderem zu Überraschungssiegen über Deutschland und Spanien (beide 2:1) bei der WM 2022 in Katar geführt. In diesem Jahr erreichten die Japaner beim Turnier in Nordamerika das Sechzehntelfinale, das Team von Moriyasu verlor dort durch ein Last-Minute-Tor mit 1:2 gegen Brasilien.

Seine letzten beiden Länderspiele wird Moriyasu in Singapur gegen Brasilien (Samstag) und gegen Paraguay (Dienstag) betreuen.