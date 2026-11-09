FC Bayern: Kane fehlt in der Weltelf des Jahres

Harry Kane räumt den Ballon d’Or ab, geht bei einer anderen Auszeichnung aber leer aus. In der Mannschaft des Jahres der Spielergewerkschaft FIFPRO steht kein Bayern-Spieler.

Überraschung um Harry Kane: Der Torjäger des FC Bayern hat den Sprung in die „World 11“ der Spielergewerkschaft FIFPRO verpasst. Obwohl der Engländer Ende Oktober mit dem Ballon d’Or als Weltfußballer ausgezeichnet worden war, schaffte er es nicht in die von den Profis gewählte Mannschaft des Jahres.

Kane landete mit 27,6 Prozent der Stimmen auf Rang fünf unter den Angreifern. Dem Engländer fehlten lediglich 0,8 Prozentpunkte auf Erling Haaland, der den letzten Platz in der Offensivreihe belegte. Kane ist damit der erste Ballon-d’Or-Gewinner, der im gleichen Jahr nicht in der Mannschaft des Jahres (2005 eingeführt) berücksichtigt wurde.

Harry Kane wurde von seinen Kollegen nicht die Elf des Jahres gewählt Harry Kane wurde von seinen Kollegen nicht die Elf des Jahres gewählt © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Die meisten Stimmen im Sturm erhielt Kylian Mbappé mit 46 Prozent vor Lamine Yamal (37,4) und Lionel Messi (29,5). Neben Kane schafften es auch die weiteren zur Auswahl stehenden Bayern-Stars Michel Olise und Dayot Upamecano nicht in die Elf des Jahres.

Spielerabstimmung: Kane geht leer aus

Wie die FIFPRO mitteilte, beteiligten sich weltweit 19.806 Profifußballer an der Abstimmung. Während die „World 11“ direkt von aktiven Profis gewählt wird, stimmen beim Ballon d’Or Journalisten aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste ab.

Kane hatte in der vergangenen Saison mit seinen 61 Toren maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Rekordmeisters. Zudem traf er für die englische Nationalmannschaft zwölfmal. Für seine Leistungen wurde er mit dem Goldenen Ball geehrt, während Mbappé und Yamal bei der Gala in London die Plätze zwei und drei belegten.

FIFPRO World 11 der Männer 2026:

Torhüter: David Raya (Arsenal)

David Raya (Arsenal) Verteidiger: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi und Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi und Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Mittelfeldspieler: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City/FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City/FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (FC Barcelona)



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.