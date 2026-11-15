Davies meldet sich nach Verletzung zu Wort: „Habe Angst“

Der Bayern-Star hat sich möglicherweise erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Nun hat der Kanadier offen über seine schwierige Situation gesprochen und Sorgen um seinen eigenen Körper offenbart.

Vor seiner verletzungsbedingten Abreise von der kanadischen Nationalmannschaft hat sich Bayern-Verteidiger Alphonso Davies noch einmal ausführlich zu Wort gemeldet.

„Ich bin ein bisschen frustriert und wütend. Eine Verletzung ist nie angenehm, vor allem nicht, wenn man eine Oberschenkelverletzung nach der anderen hat“, sagte Davies in einem Interview bei OneSoccer. Davies war bei seinem Startelfcomeback für Kanada nach über 600 Tagen nach gerade mal sechs Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Alphonso Davies ist verletzt Alphonso Davies ist verletzt © IMAGO/Pressinphoto

Eine genaue Diagnose oder eine Ausfallzeit sind noch nicht bekannt. Dass er nun vielleicht erneut pausieren muss, bereitet Davies dennoch Sorge. „Bei vier Oberschenkelverletzungen muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man immer wieder dieselbe Verletzung erleidet, könnte irgendwann etwas nachgeben, und dann reden wir über eine Operation. Davor habe ich Angst. Es ist einfach wirklich hart.“

FC Bayern: Davies möglicherweise erneut schwerer verletzt

In den vergangenen Jahren musste sich der Linksverteidiger immer wieder mit muskulären Problemen und längeren Ausfallzeiten herumschlagen. Anfang 2025 hatte sich Davies bei der Nationalmannschaft zudem das Kreuzband gerissen. Nun hat es den 26-Jährigen offenbar erneut erwischt.

Davies ließ nun tief in sein aktuelles, emotionales Befinden blicken: „Ich versuche immer, in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben, aber im Moment ist es frustrierend. Das Beste, was ich tun kann, ist, positiv zu bleiben, mich auf meine Genesung zu konzentrieren und zu versuchen, so schnell und sicher wie möglich zurückzukehren.“

DEINE MEINUNG

Besonders, dass es ihm verwehrt wird, mit der Nationalmannschaft so richtig in Tritt zu kommen, ärgert den Bayern-Star ungemein. „Jedes Mal, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, möchte ich nichts lieber, als für mein Land Fußball zu spielen und mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Das ist nun schon fast zwei Jahre her“, erklärte Davies.

Davies verpasste fast die komplette WM

Bei der Weltmeisterschaft im Sommer, die auch in Davies‘ Heimatland stattfand, kam der gebürtige Ghanaer gerade mal auf einen 15-minütigen Kurzeinsatz im Sechzehntelfinale gegen Südafrika, ansonsten saß er aufgrund muskulärer Probleme bei allen Spielen auf der Bank.

Nach seiner erneuten, verletzungsbedingten Auswechslung war reiste Davies am Sonntag vom Nationalteam ab – zurück nach München. Das Online-Portal Canadian Soccer Daily hatte von einem „Worst-Case-Szenario“ für Kanada und die Bayern gesprochen, sollte sich nun eine weitere Muskelverletzung bestätigen.