Frustrierter Davies über sein Verletzungspech: „Ich habe Angst“

Kanadas Kapitän muss beim Länderspiel in Guatemala früh ausgewechselt werden. Die Schwere der Muskelverletzung ist noch unklar.

Der nächste Verletzungsrückschlag hat Alphonso Davies schwer getroffen. „Ich bin frustriert – und auch wütend. Verletzt zu sein ist nie spaßig, besonders eine Hamstring-Verletzung nach der anderen. Es nervt“, sagte der Linksverteidiger von Bayern München in einem emotionalen, 21-minütigen YouTube-Interview mit OneSoccer.

Der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft war bei seinem Startelf-Comeback nach über 600 Tagen beim Länderspiel am Wochenende in Guatemala (3:2) bereits nach fünf Minuten ausgewechselt worden. „Wir wissen noch nicht, wie schlimm oder wie schwerwiegend es ist. Aber wir werden es herausfinden“, sagte der 26-Jährige über seine muskuläre Verletzung am Oberschenkel.

Nach seiner Auswechslung seien die Emotionen aus ihm herausgebrochen. „All die Erinnerungen an die Zeiten, als ich das schon einmal hatte, kommen da wieder hoch. Ich bin im Umkleideraum total ausgeflippt, habe ein paar Mülleimer kaputtgemacht“, sagte Davies: „Ich wusste nicht, was los war. Hoffentlich ist es nicht so schlimm.“

Besonders bitter ist der Rückschlag, weil sich Davies nach zuletzt überzeugenden Auftritten für die Bayern gerade wieder in Bestform gefühlt hatte. „Ich bin so selbstbewusst angereist, bei Bayern habe ich mich frei und wieder wie ich selbst gefühlt. Aber ein Unfall kann alles verändern. Meine Gedanken waren völlig durcheinander“, sagte Davies.

DEINE MEINUNG

Bereits während der Heim-WM im Sommer habe er mental sehr kämpfen müssen, berichtete Davies. „Es war sehr hart, ich habe jeden Tag auf ein Wunder gehofft“, sagte er rückblickend. Die anhaltenden Muskelprobleme bereiten ihm inzwischen auch Sorgen: „Man muss sehr vorsichtig sein, denn mit der Zeit wird irgendwann etwas nachgeben, wenn man so weitermacht. Dann reden wir schon von einer Operation. Davor habe ich Angst.“

Dennoch versuche er, „in diesen schwierigen Zeiten“ immer weiter positiv zu bleiben. „Ich werde definitiv stärker zurückkommen“, sagte Davies: „Ich will einfach nur Fußball spielen für mein Land und mit den Jungs sein.“