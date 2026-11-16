FC Bayern: Erste Davies-Diagnose aus Kanada vermeldet

Alphonso Davies verletzt sich erneut bei der kanadischen Nationalmannschaft. Eine erste Diagnose wurde am Montagmorgen in Kanada vermeldet.

Wieder einmal Pech für Bayern-Star Alphonso Davies: Wie der kanadische Fußballverband in einem X-Post von The Athletic-Reporter Joshua Kloke zitiert wird, hat sich der 26-Jährige eine Muskelverletzung zugezogen.

„Nach einer medizinischen Untersuchung heute in Toronto wurde bestätigt, dass Alphonso Davies sich eine leichte Muskelzerrung im Unterkörper zugezogen hat. Er reist zurück nach Deutschland, wo er weiterhin medizinisch betreut wird“, heißt es in der Mitteilung, die auch in kanadischen Medienberichten aufgegriffen wird.

Canada Soccer update on Alphonso Davies: “Following a medical scan today in Toronto, it has been confirmed that Alphonso Davies sustained a minor lower-body muscle strain. He is travelling back to Germany, where he will continue to receive ongoing care.” #CANMNT — Joshua Kloke (@joshuakloke) November 16, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Davies lässt tief blicken: „Habe Angst“

Davies hatte sich im Viertelfinal-Hinspiel der CONCACAF Nations League in Guatemala verletzt und musste seinen Startelf-Einsatz nach nur sechs Minuten frühzeitig beenden. Der Kapitän der Kanadier hatte sich ohne Gegnereinwirkung bei einem defensiven Sprint verletzt.

„Ich bin ein bisschen frustriert und wütend. Eine Verletzung ist nie angenehm, vor allem nicht, wenn man eine Oberschenkelverletzung nach der anderen hat“, hatte er in einem Interview bei OneSoccer gesagt. „Bei vier Oberschenkelverletzungen muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man immer wieder dieselbe Verletzung erleidet, könnte irgendwann etwas nachgeben, und dann reden wir über eine Operation. Davor habe ich Angst. Es ist einfach wirklich hart.“

In den vergangenen Jahren musste sich der Linksverteidiger immer wieder mit muskulären Problemen und längeren Ausfallzeiten herumschlagen. Anfang 2025 hatte sich Davies bei der Nationalmannschaft zudem das Kreuzband gerissen. Nun hat es den 26-Jährigen erneut erwischt. Eine offizielle Mitteilung seitens des FC Bayern steht noch aus.