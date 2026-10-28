Der frühere niederländische Nationalspieler soll Fenerbahce nach dem Rücktritt von Ismail Kartal vorerst aus der sportlichen Krise führen.

Zwischenlösung am Bosporus: Der frühere niederländische Nationalspieler Dirk Kuyt übernimmt beim türkischen Traditionsklub Fenerbahce Istanbul vorübergehend das Traineramt.

Der 46-Jährige, bislang als Co-Trainer tätig, werde nach dem Rücktritt von Ismail Kartal als Technischer Koordinator die erste Mannschaft betreuen, bis ein neuer Cheftrainer gefunden sei, teilte der Verein mit.

Fenerbahce hinkt Ansprüchen hinterher

Kuyt, der als Spieler unter anderem für den FC Liverpool auflief, kennt Fenerbahce bestens: Von 2012 bis 2015 stand der frühere Angreifer bei den Istanbulern unter Vertrag. Im Sommer wechselte er gemeinsam mit Kartal an den Bosporus, zuvor hatte er den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht trainiert.

Sportlich hinkt Fenerbahce den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Nach neun Spieltagen steht der türkische Vizemeister mit 16 Punkten nur auf Rang fünf der Süper Lig, sechs Zähler hinter dem Erzrivalen Galatasaray. Die 1:2-Niederlage im Stadtderby am Montag hatte Kartals Rücktritt besiegelt. Auch in der Champions League enttäuschte Fenerbahce zuletzt mit einer herben 0:6-Pleite gegen Aston Villa.