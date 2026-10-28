Leon Goretzka kassiert Abreibung bei Startelf-Debüt

Leon Goretzka darf zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Aston Villa von Anfang an ran. Im League Cup kassiert der frühere Bayern-Star eine deutliche Niederlage.

Bitteres Startelfdebüt für Leon Goretzka! Der ehemalige Profi des FC Bayern stand seit seinem Wechsel zu Aston Villa zum ersten Mal in der Anfangsformation – kassierte im League Cup beim AFC Bournemouth mit dem deutschen Trainer Marco Rose aber eine deutliche Niederlage (0:3).

Bislang hatte Goretzka einen holprigen Start bei seinem neuen Arbeitgeber erlebt: Zunächst zog sich der 31-Jährige eine Knieverletzung zu, weshalb er fünf Spiele verpasste. Sein Debüt für Aston Villa gab er dann am 14. Oktober in der Champions League beim 6:0-Sieg gegen Fenerbahce.

Leon Goretzka beim Ausscheiden im League Cup Leon Goretzka beim Ausscheiden im League Cup © IMAGO/Shutterstock

Goretzka bislang nur mit Kurzeinsätzen

Es folgten drei weitere Kurzeinsätze. Bis zum Mittwochabend stand Goretzka nur 53 Minuten auf dem Platz.

Im League Cup am Mittwoch stand er bis zur 70. Minute auf dem Feld, ehe John McGinn für ihn eingewechselt wurde.

Nach acht Jahren beim FC Bayern war im vergangenen Sommer Goretzkas Zeit beim deutschen Rekordmeister zu Ende gegangen. Im August unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Aston Villa.