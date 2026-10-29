Der ehemalige Bayern-Profi Müller ist mit den Whitecaps auf Erfolgskurs, Lionel Messi muss einen Dämpfer hinnehmen. Timo Werner fliegt vom Platz.

Thomas Müller hat ein erfolgreiches Comeback nach seiner Verletzungspause gefeiert und steuert mit den Vancouver Whitecaps weiter dem Titel in der Western Conference der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) entgegen.

Die Whitecaps besiegten San Diego FC deutlich mit 4:1 (2:0), Müller wurde in der 74. Minute eingewechselt. Zuletzt hatte der ehemalige Bayern-Profi wegen einer Verletzung am Oberschenkel eine gut dreiwöchige Pause einlegen müssen.

Thomas Müller feiert erfolgreiches Comeback Thomas Müller feiert erfolgreiches Comeback © IMAGO/ZUMA Press

Die Whitecaps behaupten durch den Sieg Rang eins im Westen, mit 55 Punkten steht das Franchise nach 31 Spielen knapp vor dem FC Dallas (54). Die Teilnahme an den Playoffs haben die Kanadier bereits sicher.

Messi muss Dämpfer hinnehmen

In den entscheidenden Spielen um den MLS-Titel wird auch Lionel Messi mit Inter Miami dabei sein. Im Kampf um Platz zwei im Osten mussten der argentinische Weltmeister von 2022 und sein Team nun aber einen Dämpfer hinnehmen.

Gegen FC Cincinnati reichte es nur zu einem 2:2 (0:0). Während der ehemalige uruguayische Nationalstürmer Luis Suarez auf Vorlage des früheren Real-Madrid-Profis Casemiro das zwischenzeitliche 1:0 erzielte, blieb Messi ohne Scorerpunkt.

In der Tabelle liegt Miami als Dritter mit 55 Punkten nun gleichauf mit dem Zweiten New England Revolution. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Duell beider Teams.

Werner sieht Rot wegen Beleidigung

Einen gebrauchten Tag erwischte derweil der ehemalige Leipziger und deutsche Nationalstürmer Timo Werner. Beim 2:2 (1:1) seiner San Jose Earthquakes gegen die Colorado Rapids sah Werner in der 71. Minute wegen einer Beleidigung die Rote Karte.

Zuvor hatte er in der ersten Hälfte noch die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:0 gegeben. Für San Jose, derzeit Vierter im Westen, war es das fünfte Spiel nacheinander ohne Sieg.