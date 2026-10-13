BVB-Profi versteigert Kult-Flip-Flops

Julian Ryerson versteigert derzeit Flip-Flops für den guten Zweck. Hintergrund ist der Empfang in Oslo nach dem historischen WM-Erfolg mit der Nationalmannschaft.

Dortmunds Julian Ryerson sorgt vor dem Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt in seiner norwegischen Heimat mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen. Der norwegische Nationalspieler versteigert aktuell seine Flip-Flops für den guten Zweck.

Das aktuelle Höchstgebot der bis Samstagabend laufenden Auktion beträgt knapp 1.400 Euro. „Ich hoffe, dass es weiterhin hochgeht“, sagte der 28-Jährige lachend auf der Pressekonferenz vor der Partie am Mittwoch, als er von einem norwegischen Journalisten auf die Aktion angesprochen wurde.

Julian Ryerson feierte den Empfang in Norwegen in Flop-Flops der Marke havaianas Julian Ryerson feierte den Empfang in Norwegen in Flop-Flops der Marke havaianas © Instagram @julianryerson

Ryerson hatte das Paar Flip-Flops im Sommer bei der Rückkehr nach Oslo nach der Weltmeisterschaft getragen und damals Kultstatus erlangt, weil er mit ihnen beim offiziellen Empfang im königlichen Palast auftauchte.

Norwegen feierte historischen WM-Erfolg

Im Vorfeld hatte sich damals der Flug der norwegischen Nationalmannschaft verzögert, sodass die Mannschaft um Erling Haaland und Co. direkt nach der Ankunft am Flughafen bei der Königsfamilie vorstellig wurde. Zeit für dem Zweck angemessenere Kleidung gab es somit offenbar nicht mehr.

Rund 88.000 Menschen hatten sich damals versammelt, um das Team für den historischen Erfolg bei der WM zu feiern. Erstmals hatten es die Skandinavier bis ins Viertelfinale geschafft, wo man mit 1:2 gegen England verlor.