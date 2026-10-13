Meister Al-Nassr hatte um eine Verschiebung gebeten, da der Flugverkehr in Saudi-Arabien derzeit stark eingeschränkt ist.

Die Saudi Pro League hat als Folge der Angriffe auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad drei weitere Spiele verlegt, darunter das Auswärtsspiel von Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo bei Al-Ahli. Die für Donnerstag geplante Partie findet nun erst am 6. März 2027 statt. Das bestätigte die Liga und verwies auf „logistische Regelungen“.

Meister Al-Nassr hatte Medienberichten zufolge um eine Verschiebung der Begegnung gebeten, da der Flugverkehr in Saudi-Arabien derzeit stark eingeschränkt ist. Die Alternative wäre eine etwa elfstündige Busreise nach Jeddah gewesen, wo Al-Ahli seine Heimspiele austrägt.

Flughafen in Riad nach tödlichen Angriffen geschlossen

Verschoben wurden zudem die für Freitag angesetzten Partien Al-Riyadh gegen Al-Hilal und Al-Ittihad gegen Al-Shabab, die am 19. Dezember nachgeholt werden sollen. Die übrigen Begegnungen des neunten Spieltags werden wie geplant ausgetragen. Zuvor war bereits die Begegnung zwischen dem Abha Club und Al-Faisaly auf den 27. Oktober verlegt worden.

Nach einer Serie tödlicher Angriffe der Huthi-Miliz war der internationale Flughafen von Riad zuletzt geschlossen worden. Der Flugstopp soll zunächst bis zum Wochenende gelten.