Vereinssuche beendet: Alaba wechselt nach Udine

Seit seinem Abgang bei Real Madrid im Sommer war der Österreicher ohne Klub - nun beginnt ein neues Abenteuer in Italien.

Seit seinem Abgang bei Real Madrid im Sommer war er auf Vereinssuche – nun hat David Alaba eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 34-Jährige, der sowohl mit Real als auch mit Bayern München je zweimal die Champions League gewann, setzt seine Karriere bei Udinese Calcio fort. Dies bestätigte der italienische Fußball-Erstligist am Donnerstag. Alaba unterschrieb in Udine einen Einjahresvertrag.

„Natürlich möchte ich meine Erfahrung in die Kabine einbringen, Verantwortung übernehmen und helfen, wann immer es möglich ist, vor allem den jüngeren Spielern“, ließ sich Alaba in der Vereinsmitteilung zitieren. „Ich möchte weiter Gas geben, Woche für Woche in der Serie A auf höchstem Niveau spielen und etwas erreichen“, ergänzte er.

Eine Ablösesumme wurde für den Transfer nicht fällig, weil der Vertrag Alabas in Madrid im Sommer ausgelaufen war. Udine, nach fünf Spielen Tabellen-13. der Serie A, wird derzeit von dem in Wien geborenen deutschen Trainer Kosta Runjaic trainiert.

Alaba hatte seine sportliche Laufbahn bei Austria Wien begonnen und war im Alter von nur 16 Jahren nach Deutschland zu Rekordmeister Bayern München gewechselt. Neben den beiden Triumphen in der Königsklasse gewann er mit dem FCB zehnmal die Meisterschale und sechsmal den DFB-Pokal. 2021 folgte der Wechsel zu Real, wo er die neuerlichen Erfolge in der Champions League mit zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg ergänzte.

Für die österreichische Nationalmannschaft lief der Verteidiger bislang 117-mal auf. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada, bei der die Auswahl im Sechzehntelfinale am späteren Weltmeister Spanien scheiterte, führte Alaba sein Team als Kapitän aufs Feld. Für die anstehenden Länderspiele in der Nations League wurde er von Nationalcoach Ralf Rangnick allerdings nicht in den Kader berufen.