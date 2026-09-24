Beendet Thomas Müller seine Karriere? Der Vertrag des Rio-Weltmeisters bei den Vancouver Whitecaps in der MLS läuft zum Ende des Jahres aus. Der 37-Jährige will auf seinen Körper hören.

Thomas Müller ist der Frage nach seiner sportlichen Zukunft ausgewichen. „Ich denke über viele Dinge nach, aber im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf die anstehenden Spiele“, sagte der 37-Jährige bei einer Medienrunde seines kanadischen MLS-Teams Vancouver Whitecaps, angesprochen auf seinen zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag. „Mal schauen, was mir mein Körper in den nächsten Wochen sagt, und dann werden wir weitersehen. Es ist viel los, und ich habe hier keine konkrete Antwort.“

Thomas Müller lässt die Fortsetzung seiner Karriere offen Thomas Müller lässt die Fortsetzung seiner Karriere offen © AFP/Getty Images/SID/Alex Goodlett

Müller war im Sommer 2025 nach 25 Jahren beim deutschen Rekordmeister FC Bayern nach Nordamerika gewechselt, mit den Whitecaps gewann er in der vergangenen Saison den kanadischen Pokal und unterlag im MLS Cup erst im Endspiel Lionel Messis Inter Miami.

Es gehe „immer um die private Situation, den Vertrag, die Stadt, in der wir leben, die Perspektive der Mannschaft und um die Verfügbarkeit, also um den Körper“, sagte Müller. Für seine Entscheidung sei „das ganze Paket enorm wichtig. Ich fühle mich sehr wohl hier, habe Spaß mit dem Team. Den Rest warten wir ab.“

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Müller hofft auf Titelgewinn: „Mission noch nicht abgeschlossen“

In dieser Saison ist Müller mit Vancouver im nationalen Pokal bereits ausgeschieden, in der MLS hat das Team als Tabellenführer in der Western Conference beste Aussichten auf die Playoffs. „Ich will, dass dieses Team besser wird. Die Mission ist noch nicht abgeschlossen“, sagte Müller. Die reguläre Saison endet Anfang November, das Finale der Playoffs findet am Abend des 18. Dezembers (Ortszeit) statt.