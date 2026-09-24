Offiziell! Alaba findet neuen Klub

David Alaba unterschreibt nach seinem Abschied von Real Madrid in Italien. Dort trifft der ehemalige Bayern-Profi auf einen deutschen Trainer.

David Alaba hat nach fast dreimonatiger Vereinslosigkeit einen neuen Klub gefunden. Der 34 Jahre alte österreichische Nationalspieler schließt sich dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio an. Das gab der Verein um den deutschen Trainer Kosta Runjaic bekannt.

Alaba unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. „Die Verpflichtung von David Alaba ist eine enorme Freude für den gesamten Verein “, betonte Geschäftsführer Franco Collavino.

David Alaba war seit seinem Aus bei Real Madrid vereinslos David Alaba war seit seinem Aus bei Real Madrid vereinslos © IMAGO/Action Plus

Alaba: „Ich will wieder etwas Besonderes erreichen“

„Ich habe im Laufe meiner Karriere viele Erfahrungen gesammelt und viel gewonnen, aber eines hat sich nicht geändert: Ich will weiterhin gewinnen. Ich will weiterhin um den Sieg kämpfen. Und ich will wieder etwas Besonderes erreichen“, wurde Alaba in der Pressemitteilung seines neuen Klubs zitiert.

Die Unterschrift des ehemaligen Bayern-Profis, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausgelaufen war, hatte sein neuer Arbeitgeber in Udine mit Anspielungen auf Alabas Karriere in den Sozialen Medien angekündigt. Am Mittwoch hatte der Klub einen weißen Klappstuhl, mutmaßlich in Anlehnung an Alabas legendären Jubel nach dem Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain 2022, gepostet.

Alaba soll Abwehr von Udinese Calcio stabilisieren

Alaba war bereits am Mittwoch dabei gefilmt worden, wie er zur medizinischen Untersuchung im Nordosten von Italien eingetroffen war.

Auf die Zusammenarbeit mit Runjaic freut sich Alaba ebenfalls. „Der Trainer hat sehr deutlich gemacht, welche Rolle er für mich vorgesehen hat und was wir gemeinsam erreichen sollen. Natürlich möchte ich meine Erfahrung in die Mannschaft einbringen, Verantwortung übernehmen und helfen, wann immer es möglich ist, vor allem den jüngeren Spielern.“

DEINE MEINUNG

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Abwehrspielers reagiert Udinese Calcio auf den durchwachsenen Saisonstart in der Serie A. Nach den ersten fünf Spielen liegt das Team von Runjaic mit nur einem Sieg und einem Remis mit vier Punkten auf Rang 13. Die Abwehr zählt mit elf Gegentoren zu den anfälligsten der Liga, nur drei Mannschaften kassierten noch mehr Tore.

Alaba aktuell nicht für Nationalmannschaft nominiert

Alaba war nach seiner Jugendzeit bei Austria Wien 2009 zum FC Bayern gewechselt. Von dort ging er 2021 zu Real Madrid. Nach zahlreichen Verletzungen bestritt er sein letztes Spiel für die Königlichen am 23. Mai.

Bei der anschließenden WM in Nordamerika kam der ÖFB-Kapitän im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:3) zum 125. Mal für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick verzichtete für den Nations-League-Auftakt aufgrund von Alabas bisheriger Vereinslosigkeit auf die Nominierung des Routiniers.

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