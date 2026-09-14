Saudi-Liga kündigt Konsequenzen an

Cristiano Ronaldo fordert nach der geschmacklosen Aktion hartes Vorgehen gegen die saudi-arabischen Anhänger. Die Liga und der Verband wollen die Täter identifizieren.

Die geschmacklosen Schmähgesänge über den verstorbenen Diogo Jota haben womöglich harte Konsequenzen für einige Anhänger des saudi-arabischen Klubs Al-Taawoun. Superstar Cristiano Ronaldo forderte eine lebenslange Stadionsperre für die Täter. Der saudi-arabische Fußballverband und die Saudi Pro League verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung das „inakzeptable Verhalten einiger Anhänger“.

Die Zuschauer hatten beim 0:6 von Al-Taawoun gegen Al-Hilal den im Sommer 2025 tödlich verunglückten Jota verhöhnt, um damit Al-Hilals Ruben Neves zu treffen. Jota war einer der engsten Freunde von Neves.

Fans verhöhnen verstorbenen Diogo Jota

Der Mittelfeldspieler reagierte souverän auf die Sprechchöre, indem er sarkastisch den Daumen nach oben streckte und applaudierte, ehe er in den Himmel deutete. „Ich hoffe nur, dass sie später nicht beten gehen – nach dem, was sie getan haben“, sagte er.

Ronaldo, der für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, forderte die Liga auf, die Vorfälle zu untersuchen. „Personen, die sich so verhalten, sollte der Zutritt zu einem Stadion nie wieder gestattet werden“, schrieb er bei Instagram.

„Das Ausnutzen persönlicher Tragödien zu Zwecken der Beleidigung oder Provokation ist ein inakzeptables Verhalten, das im saudischen Fußball keinen Platz hat“, hieß es in einer Stellungnahme der Liga. Man werde nun die „erforderlichen Maßnahmen“ ergreifen.