Julian Brandt setzt Lauf fort

Ajax Amsterdam kommt in der Eredivisie gegen Excelsior Rotterdam nicht über ein Remis hinaus. Julian Brandt trifft erneut und zeigt sich weiter in Torlaune.

Julian Brandt hat seine Tor-Serie in der niederländischen Eredivisie erfolgreich fortgesetzt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erzielte am Samstag beim 2:2 zwischen Ajax Amsterdam und Excelsior Rotterdam sein viertes Tor im siebten Ligaspiel.

Ex-Hoffenheimer Kasper Dolberg hatte in der 32. Minute clever im Strafraum auf Brandt abgelegt, der dem gegnerischen Torwart mit seinem Flachschuss aus knapp elf Metern keine Chance ließ. Der Ex-BVB-Star traf somit in den letzten drei Ligaspielen jeweils einmal für Ajax Amsterdam.

Julian Brandt traf gegen Rotterdam schon wieder Julian Brandt traf gegen Rotterdam schon wieder © IMAGO/Pro Shots

Lennard Hartjes (45.+1) und Aymen Sliti (62.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste aus Rotterdam, ehe Tolu Arokodare den 2:2-Endstand erzielte (64.). Bei Ajax stand erneut die deutsche Nummer eins Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten.

Sechs Tore in elf Pflichtspielen stehen Brandt nach seinem Wechsel zu Ajax zu Buche. Der einstige deutsche Nationalspieler liegt mit dem Traditionsklub nach sieben absolvierten Ligaspielen auf Tabellenplatz vier. Die Tabelle führt der Meister PSV Eindhoven (16 Punkte) an.