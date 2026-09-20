Ex-England-Profi wird von Rasenwalze angefahren

Andros Townsend, einst bei Tottenham Hotspur Teamkollege von Harry Kane, wird vor einem Spiel in Thailand von einer Rasenwalze angefahren. Der 35-Jährige kommt wohl glimpflich davon. Anschließend scherzt er über den Vorfall.

Schreck-Moment mit offenbar glimpflichem Ausgang: Der frühere englische Nationalspieler Andros Townsend wurde vor einem Spiel in Thailand von einer Rasenwalze angefahren. Später nahm der 35-Jährige den Unfall mit Humor.

„Wie sich herausstellt, war auswärts in Stoke doch gar nicht so schlimm“, schrieb Townsend in seiner Instagram-Story und teilte ein Video des Vorfalls. Der Spruch ist zugleich eine Anspielung auf die im Englischen geläufige Redewendung: „Aber schaffen sie das auch an einem kalten, regnerischen Abend in Stoke?“

We're obviously glad that Andros Townsend is not hurt but there's something really comical about this. https://t.co/4fVErlms6d pic.twitter.com/WD7fm55aX1 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

Townsend gibt nach Unfall mit Rasenwalze Entwarnung

Der Schreck-Moment um Townsend spielte sich vor einem Spiel seines aktuellen Teams PT Prachuap FC in der Thai Pro League 1 gegen Pattani ab. Townsend absolvierte gerade sein Aufwärmprogramm und versuchte, einen Ball zu kontrollieren, als eine Rasenwalze auf den Platz gefahren kam und ihn über den Haufen fuhr. Townsend landete mit seinen Beinen dabei unter der Walze.

„Einfach ein weitere Tag im Thai-Fußball. (Ihm geht es gut!)“, kommentierte der Offensivspieler den Clip in seiner Instagram-Story. Beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft wurde Townsend dann sogar in der Schlussphase eingewechselt.

Townsend bestritt 13 Länderspiele (drei Tore) für die englische Nationalmannschaft. In der Premier League spielte er unter anderem an der Seite von Harry Kane für Tottenham Hotspur, außerdem lief er noch für Newcastle United, Crystal Palace und den FC Everton auf. 2024 wechselte er von Luton Town zu Antalyaspor in die Türkei, seit 2025 lässt er seine Karriere in Thailand ausklingen.