Bei Reis-Debüt: Salah schießt Galatasaray ab

Trabzonspor gewinnt das erste Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Reis. Mohamed Salah trifft im Topspiel gegen Galatasaray dreifach.

Was für ein Debüt von Thomas Reis! Zwei Tage nach der offiziellen Verkündung hat der neue Trainer von Trabzonspor sein erstes Spiel für seinen neuen Verein deutlich gewonnen – und das ausgerechnet gegen den Meister Galatasaray Istanbul (4:0).

In seinem Team brillierte vor allem Mohamed Salah, der drei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Der Ägypter brachte seine Mannschaft bereits in der vierten Minute in Führung. Nachdem er Noah Saviolo das 2:0 aufgelegt hatte (39.), erzielte Salah den dritten Treffer kurz vor der Halbzeit wieder selbst (44.). In der 80. Minute setzte er mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Mohamed Salah gelingen gegen Galatasaray vier Scorer Mohamed Salah gelingen gegen Galatasaray vier Scorer © IMAGO/Anadolu Agency

Sané-Coach fliegt vom Platz

Leroy Sané blieb auf der Gegenseite über weite Strecken des Spiels blass und konnte kaum Akzente setzen. Für seinen Trainer Okan Buruk wurde es in der 72. Minute noch bitterer, denn er sah die Gelb-Rote Karte. Erst zwei Minuten vorher war er verwarnt worden. Zusätzlich sah Mittelfeldspieler Lesley Ugochukwu wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte (87.).

Trotz der ersten Saison-Pleite bleibt Galatasaray vorerst Tabellenführer der Süper Lig. Besiktas um den deutschen Keeper Alexander Nübel kann aber am Sonntag durch einen Punktgewinn bei Amed SK der neue Spitzenreiter in der Türkei werden.

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