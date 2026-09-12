Auch Kiel bleibt makellos

Im Spitzenspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf holt der Rekordmeister den vierten Saisonsieg.

Der THW Kiel eilt in der Handball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Beim 29:26 (11:12) am Samstagabend über die TSV Hannover-Burgdorf gewann der Rekordmeister auch sein viertes Saisonspiel, verlor die Tabellenführung aber an die SG Flensburg-Handewitt. Der Nordrivale hatte am Donnerstag klar beim TBV Lemgo Lippe gesiegt (39:30) und die Kieler überholt. Meister SC Magdeburg kann am Sonntag im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar ebenfalls auf 8:0 Punkte stellen.

Harald Reinkind war mit sieben Toren bester Schütze der Kieler. Für Hannover, das die erste Saisonniederlage kassierte, erzielte Justus Fischer sechs Treffer. Für den THW geht es am Freitag (20.00 Uhr/Dyn) beim ThSV Eisenach weiter. Das Nordderby gegen Flensburg findet am 26. September statt. Die SG steht wegen der besseren Tordifferenz (+21 zu +20) an der Spitze.