Lemgo holt Suton-Ersatz

Für den Schweizer Nationalspieler ist es die dritte Station in Deutschland.

Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat auf die schwere Verletzung von Kapitän Tim Suton reagiert und Lenny Rubin verpflichtet. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der Schweizer Nationalspieler wechselt vom BSV Bern nach Lemgo. Er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2027.

Suton hatte sich im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt einen Riss am vorderen Kreuzband zugezogen und wird Lemgo lange fehlen. „Wir sind sehr froh, dass wir so die Verletzung von Tim Suton kurzfristig auffangen können“, sagte Trainer Florian Kehrmann: „Ich glaube, Tim wird nie eins zu eins zu ersetzen sein – aber mit Lenny haben wir einen Spieler gefunden, der unbedingt zurück in die Bundesliga möchte und in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen hat, dass er sowohl vorne als auch hinten ein herausragender Spieler ist.“

Für Rubin ist es die dritte Station in Deutschland. Zuvor hatte er bereits für die HSG Wetzlar und den TVB Stuttgart gespielt. Lemgo trifft am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) auf den HC Erlangen.