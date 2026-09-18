THW Kiel gewinnt Bundesliga-Krimi

Der Rekordmeister aus Kiel legt im Fernduell mit der Konkurrenz aus Magdeburg und Flensburg vor.

Der THW Kiel hält das Tempo weiter hoch und wahrt dank seiner Nervenstärke in der Bundesliga seine weiße Weste. Bei der ThSV Eisenach mühte sich das Team von Trainer Börge Lund zu einem 28:27 (14:14). Durch den fünften Sieg im fünften Spiel schob sich der Rekordmeister vorläufig auf Rang eins.

In einem lange umkämpften Spiel lagen die Kieler bis in die Schlussminuten zurück. Dank zehn Paraden von Gonzalo Pérez de Vargas, der auch bei der letzten Aktion noch einmal entscheidet hielt, und sechs Treffern von Nationalspieler Lukas Zerbe gelang allerdings die Wende. Für Eisenach, das die dritte Saisonniederlage kassierte, erzielte Felix Aellen sechs Treffer.

Die bisher ebenfalls makellosen SC Magdeburg und SG Flensburg-Handewitt können am Sonntag mit Kiel gleichziehen.