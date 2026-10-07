Der deutsche Meister aus Magdeburg setzt sich in Kielce durch und ist auf dem besten Weg zum Gruppensieg.

Der SC Magdeburg hat auf dem Weg zum angestrebten Gruppensieg in der Champions League das Schlüsselspiel bei Industria Kielce gewonnen. Der deutsche Handballmeister setzte sich in Polen 35:30 (19:17) durch und liegt nach drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der Gruppe F. Beste Torschützen der Gäste waren die Isländer Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson mit elf Toren.

Nach den klaren Siegen über die Außenseiter Kolstad HB (37:22) und HC Kriens-Luzern (39:29) bestimmte Magdeburg auch beim polnischen Meister von Beginn an das Geschehen. Wie bereits beim Duell im Champions-League-Finale 2023, als der SCM in einem dramatischen Spiel in der Verlängerung gewonnen hatte, hielt Kielce aber dagegen.

Magdeburger Ausrufezeichen in Kielce

Wiegert hatte damit gerechnet. „Dass das schwer wird, ist, glaube ich, allen klar. Bei der Kaderzusammensetzung und bei der Arena ist ein Spiel in Kielce natürlich eine Herausforderung“, sagte er und verwies auf die Bedeutung der Partie: „Ein Sieg auswärts könnte enorm wichtig werden, weil man die Punkte höchstwahrscheinlich mit in die nächste Runde nehmen kann.“

Der Weg bis zum Final Four in Köln (12./13. Juni 2027) ist weit, nach der ersten Gruppenphase steht die Hauptrunde und dann das Viertelfinale auf dem Programm der europäischen Königsklasse. Der Erfolg in Kielce war ein erstes Ausrufezeichen der Magdeburger, in der zweiten Halbzeit hielt der SCM die Gastgeber souverän auf Distanz und feierte einen verdienten Sieg. In der kommenden Woche steigt das Rückspiel in Magdeburg.